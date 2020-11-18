Sağlık Bakanı Koca: Aralık ayında 10 milyon Çin aşısı alabileceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı ve grip aşısıyla ilgili açıklamalar yaparken, "5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı" dedi.

Bakan Koca, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Koca, vaka sayılarının sorulmasının üzerine, "29 Temmuz'dan bu yana ağır hasta sayımız 8 kat arttı, vefat eden sayısı 8 kart arttı. Evde semptomu olmayanın sayısı mı sizin için önemli?" ifadesini kullandı.

'Salgın hastalık' olarak kaydedilen ölümlerin hepsinin Covid-19 kaynaklı olmadığını söyleyen Koca, "TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz dokuz ayda ölüm sayısı 329 bin 274'tür. Yıllık ön görülen yüzde 2 artış, bunun 336 bin 518 olması bekleniyor. Bu yılın ilk 9 ayında Covid-19 kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir. Aradaki fark 7 bin 244. Covid kaynaklı tespit edilmiş ölüm sayısı 8 bin 62'dir" şeklinde konuştu.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2,3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı.

"İki tane aşı Pfizer, Çin Sinovak aşısı. Bu ikisinin Faz3 aşaması üniversitelerimizde devam ediyor. Rus aşısının teknik olarak yetersizliğini, Dünya Sağlık Örgütü'nün standartları var, onu tamamlamak üzere başlandı. Eğer o tamamlanırsa, Rus aşısı da devreye girecek. Burada bu aşılarla ilgili bizim irtibatımız devam ediyor.

"Pfizer ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali Sayın Uğur hocanın söylemiyle çok zayıf. En erken 15 Aralık'tan sonra ruhsat alınabilir. FDA'ya müracaat edildi. Türkiye'ye verebileceği bir milyon. Ocak ayından itibaren tedrici yıl içinde 25 milyona kadar olabileceği yönünde görüşmelerimiz var.

"Çin aşısı ile ilgili Aralık ayında en az 10 milyon gibi bir aşıyı alabilir olacağız. Ocak ayında da en az bu kadar olacak. Bu sayı iki katına kadar çıkabilir. Bir iki gün içerisinde sözleşme imzalanır olacak.

"İnsan Faz1 çalışmasını geçen bir aşımız var. Bu inaktif aşının ilk 44 kişiye yapılacaktı. Bu hafta itibariyle 44 kişi tamamlanacak. Bizim aşımızın devreye girmesi tahminimiz Nisan ayında olur. Bizim dünyada erken dönemde Aralık ayında aşı çıkar çıkmaz vatandaşımıza güvenilir olanı uyguluyoruz. Aralık ayında başlayabilirliğimizden çok yüksek olduğunu bilelim. On milyonlarla ifade edilen sayılardır.

"Kayıtlar bu yılki ölümlerin yaklaşık onda birinde ölüm şeklinin bulaşıcı hastalık sonucu doğal ölüm olduğunu göstermektedir. Onda dokuzu ise bulaşıcı olmayan hastalık, yaşlılık şeklinde işaretlenmiştir. Buradan Covid-19 ölüm sayıları anlaşılmaz. Bulaşıcı hastalık eşittir Covid değildir.

"TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz dokuz ayda ölüm sayısı 329 bin 274'tür. Yıllık ön görülen yüzde 2 artış, bunun 336 bin 518 olması bekleniyor. Bu yılın ilk 9 ayında Covid-19 kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir. Aradaki fark 7 bin 244. Covid kaynaklı tespit edilmiş ölüm sayısı 8 bin 62'dir.



"Önümüzdeki günlerde KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız. ÖSYM hazırlık yapıyor.

"29 Temmuz'dan bu yana ağır hasta sayımız 8 kat arttı, vefat eden sayısı 8 kart arttı. Evde semptomu olmayanın sayısı mı sizin için önemli?"