Sağlık Bakanı Koca: Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda Koronavirüse rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda Koronavirüse rastlanılmadığını bildirdi.
Koca, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İlk günden itibaren virüs salgınını ciddiyetle ele aldıklarını vurgulayan Koca, bu çerçevede Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye için önermediği kontrol yöntemlerini erken dönem tedbir amaçlı başlattıklarını belirtti.
Koca, "Geçen çarşambadan itibaren Dünya Sağlık Örgütü önermediği halde havaalanlarında termal kameralar ile karantina odaları, negatif basınçlı ambulans ve 25 hastanemizde karantina odalarından takibi yapılmak üzere hazırlıklarla geldik." dedi.
Bulaşıcı hastalık kontrol ve önleme yöntemlerini oluşturdukları Bilim Kurulu'nun yaklaşımları ve önerileri doğrultusunda hızla devreye soktuklarını anlatan Koca, bugüne kadar çıkan sonuçları ve hastaların durumuyla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde aktarmaya çalıştıklarını kaydetti.
Yanlış bilgi aktarımının son günlerde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yoğunlaştığına dikkati çeken Bakan Koca, Koronavirüsü şüphesiyle hastanelere başvuranlarla ilgili bilgi verdi. Koca, şunları söyledi:
"Dün için Aksaray'da virüs şüphesi vardı. Bununla ilgili çıkan sonuç negatifti ve 9 kişilik kafileden bir kişide hastalık belirtileri vardı. Sonuç negatif çıkınca 9 kişilik kafile taburcu edilerek Çin'e hareket etmiş oldu. Ayrıca, Türk vatandaşı iki kişi de yakın temastan, tercüman ve tur operatörü gibi, yine Aksaray'da hastaneden taburcu edilerek evlerine gitmiş oldu. Bugün de İzmir'de Çin'den gelen Türk vatandaşın ateş yakınmasıyla bizim eğitim araştırma hastanemize müracaat etmesiyle şüpheli bulundu. Devamında numuneler alınıp yapılan tetkikler sonrası H1N1 sonucu çıktı. Ayrıca İstanbul'da bir hastanemizde 17 yaşında bir hastanın ateş yakınmasıyla müracaat etmesi, devamında yapılan tetkiklerle yine bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edilen, herhangi bir karantinaya alınma durumu olmayan, bir hastamız."