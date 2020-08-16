Sağlık Bakanı Koca: 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle paylaştığı mesajda "83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Var mıyız?" dedi.

Twitter hesabından sık sık salgınla ilgili uyarılarda bulunan Koca, Koronavirüs'le mücadele için çağrı yaparken “Savaşa kaldığımız yerden devam edelim” dedi.

Koca, Twitter hesabından şunları yazdı:

“Herkesi salgına karşı elinden geleni yapmaya çağıran Koca, yaptığı açıklamada, “Çocuklar ve gençler; okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için, elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mıyız?”