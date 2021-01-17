Sağlık Bakanı Koca, 8 adımı paylaştı: Covid-19 aşısı nasıl uygulanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgilerin yer aldığı videoyu paylaştı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından "salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" notuyla paylaştığı videoda, 8 adımda aşı uygulaması hakkında bilgiler yer alıyor.

Buna göre;

1- Vatandaşlar Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

2-Aşı olacak grup arasında yer almaları durumunda kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek. Buradan tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanacak.

3-İşlem sonucunda vatandaşa kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacak. Ayrıca randevu bilgileri, e-Nabız ve MHRS uygulamalarından da öğrenilebilecek.

4-Aşı olacaklar randevu tarihinde, randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek. Burada aşıyı uygulayacak sağlık personeli, "AŞILA" uygulaması üzerinden vatandaşın sorgulamasını yapacak.

5-Uygulama üzerinden, kişiye uygulanacak aşının barkodu okutulacak ve kaydedilecek.

6-Bu işlemlerin ardından aşı uygulaması yapılacak.

7-Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak. Bu randevunun bilgileri de vatandaşa kısa mesajla iletilecek.

8- Vatandaşlar randevu ve aşı bilgilerine e-Nabız üzerinden de ulaşabilecek. Elektronik aşı kartına e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarından erişilebilecek. Aşı uygulamasıyla ilgili detaylı bilgiler "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alıyor.