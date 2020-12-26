Sağlık Bakanı Koca 4 ilin vaka seyrini değerlendirdi: Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara, Hatay, Adana ve Bursa'nın 'vaka seyrini' paylaştı. Koca, "Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz." dedi.

Koca'nın paylaşımları şöyle:

"BURSA, ANKARA, HATAY, ADANA Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz.

BURSA: Yatak doluluk oranı %52’ye, yoğun bakım doluluk oranı %70’e düştü.

ANKARA: Yatak doluluk oranı %52’ye, yoğun bakım doluluk oranı %65’e düştü.HATAY: Yatak doluluk oranı %54’e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen %86.

ADANA: Yatak doluluk oranı %62’ye gerilemiş olmasına rağmen yoğun bakım doluluğu halen %78."