Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 60'ı birinci doz aşısını yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 60'ının birinci doz aşısını yaptırdığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı yürütülen aşı uygulaması kapsamında birinici doz aşısını yaptıran kişi sayısının 37 milyonu geçtiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60’A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."