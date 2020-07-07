Sağlık Bakanı Koca: 14 kişi kapasiteli minibüsten 42 çıktı; salgına karşı kaç kişiyiz?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgını nedeniyle şehir içi yolculuklar için getirilen tedbirlere uyulmadığına paylaştığı tweet'le dikkati çekti.

Bakan Koca yayınladığı mesajında, "Yolcu fazlalığından kapılarını kapatamayan, 14 kişi kapasiteli minibüsten İstanbul Sivil Trafik Ekipler Amirliğinin denetimi sırasında 42 kişi çıktı.” SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?’’ dedi.

Koca dün Koronavirüs tablosunu yayınlarken aynı soruyu sormuştu.

Esenyurt'ta bugün yapılan denetimlerde normalden çok fazla yolcu aldığı belirlenen bir minibüste tam 42 kişi çıkmıştı.