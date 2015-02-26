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Sağlık Bakanı ile Cem Yılmaz arasında LÖSEV polemiği

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile LÖSEV arasındaki ‘lösemi hastanesi’ tartışmasına Cem Yılmaz da katıldı

26 Şubat 2015 15:20

Sağlık Bakanlığı’nın “Biz 100 yataklı hastane için izin verdik” diyerek, LÖSEV’in kapasiteyi 400 yatağa çıkarma başvurusunu reddetmesine Cem Yılmaz tepki gösterdi. Vakfın “Bir Tuğla da Sen Koy” kampanyasının da destekçilerinden olan ünlü komedyen, son gelişmelere Twitter üzerinden kendi üslubuyla tepki gösterdi:

“Ah Cem ah, kanserde iyileştirme oranını yüzde 92’ye ulaştırmış bilim adamlarına inanıp ne gidersin desteğe! Allah akıl fikir versin bana. Hasta yakınlarıyla görüştük, hastalarla görüştük, hepsi ‘Gerek yok abi’ dediler. Atladık uçağa geri döndük hemen. Birini iyilik yaparken görürsem hemen uyaracağım. Neşenizden bir şey kaybetmeyin. Elle tutulmaz, gözle görülmez güzellik, huzurlu bir tebessüm gibisi yoktur. Ben güler yüze inanıyorum artık, gerisine bakmıyorum.”

 

'Gerçekleri bilmiyor'

 

Öte yandan, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise Yılmaz’ın bu mesajına basın mensupları karşısında yanıt verdi. Müezzinoğlu, “Ben bir sanatçı ile polemiğe girmem. Sanatçı olarak güzelliğe hayran kalması normal. Ben sadece güzelliğe bakmam, planlama ve adaleti hesaba katarak çalışmam gerekir. Kendisi gerçekleri bilmiyor” dedi.

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