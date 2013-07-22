Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu: Hipnozla doğum gündeme gelebilir



Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İşin fıtratı normal doğumdur ve fıtratın peşinde koşmak lazım. Bundan sonra epidural doğum, hipnozla doğum gibi yöntemler gündeme alınabilir" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin (OHSAD) işbirliğiyle, WOW Otel'de düzenlen iftarda özel sağlık sektörü çalışanlarıyla biraraya gelen Müezzinoğlu, konuşmasının ardından özel sektör temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı.





'Bundan sonra epidural gündeme alınacak'

"Epidural yöntemiyle doğum yapılmasını teşvik etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, Müezzinoğlu, önceliklerinin normal doğum olduğu cevabını verdi. Normal doğum konusunda vatandaşların doğru bilgilendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Müezzinoğlu, "İşin fıtratı normal doğumdur ve fıtratın peşinde koşmak lazım. Bundan sonra epidural doğum, hipnozla doğum gibi yöntemler gündeme alınabilir. Normal doğumun önüne başka bir şeyi geçirmemek lazım.





'Anne ne kadar cesursa çocuk da o kadar cesur olur'

Kullanmayalım, istifade etmeyelim demiyorum ama moda haline getirmemek lazım. Bu işin tabiatı normal doğumdur. 'Sezaryen mi, epidural mı?' derseniz tabi ki epidural. Fakat 'normal doğum mu, epidural mı?' Tabi ki normal doğum. Anneleri korkutmayacaksınız. Anne ne kadar cesursa çocuğu da o kadar cesur olur. Korkak bir nesil istemiyoruz" diye konuştu.

'Sağlık meslek liseleriyle ebe sıkıntımız biraz azalacak'

Müezzinoğlu, fark ücretlerinin serbest bırakılıp bırakılmayacağı yönündeki bir soruya, "Sağlıkta Uygulama Tebliği'yle (SUT) anlaşma yapmayan hastenelerle böyle bir uygulama var. Fakat SUT'la bir anlaşma yapıldıysa, anlaşma yapan kurum belirli bir çerçeve yapma hakkına sahip. SUT'la anlaşma yapmayan hastanelerimize kimse birşey yapmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu 75 milyonun sağlığından sorumlu. Onun imkanlarını özel sektörle yaptığı anlaşmada kendi hukukunu koruyacak bir çerçeve çizmesi lazım. İki tarafın da hukukunu koruyan bir çerçeve olması lazım. Serbest piyasada gecenin üçünde, vatandaş nerenin kapısını çalarsa oranın vicdanına teslim olsun demek sağlıkta çok mümkün değil" yanıtını verdi.

Müezzinoğlu, "Ebe hemşire açığıyla" ilgili bir soru üzerine, "Açık sıkıntımız olan alanlardan bir tanesi. Sağlık meslek liseleriyle ebe sıkıntımız biraz azalacak. Hamile anneyi ilk aydan doğuma kadar takip edecek ebelerimiz olacak" dedi.





'Dünya krizde ağır bedeller ödedi'

Hastaların özel diş hekimi muayenehanesinden hizmet almasına da değinen Müezzinoğlu, "4-5 hekim biraraya gelirse, hizmet almamız belki söz konusu olabilir. Muayene hekimlerinden hizmet alımının olabileceğine inanmıyorum" ifadesini kullandı.

Sağlıkta SUT fiyatlarının düşürülmesi konusundaki bir soru üzerine Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya krizde ağır bedeller ödedi. Yunanistan Sağlık Bakanı sağlık çalışanlarının yüzde 40'ını işten çıkaracaklarını söyledi. 10 yıl önce eczane hak ettiği ödeneği ne zaman alacağını bilmiyordu. Şimdi ayın 16'sında almıyorsa 17'sinde, 20'sinde alamıyorsa 21'nde alıyor. Bir taraftan özel sektör dinamikleriyle kamu sektörü yarışmak zorunda. Geçtiğimiz 10 yılda 122 bin yatak sayısının 3'te birini yeniledik ve nitelikli yatak haline getirdik. İnşaat halinde 22 bin yeni yatağımız var. Önümüzdeki 2 ay içinde 60 hastanenin ihalesine çıkacağız. Bütün bunların hepsini bu ülkenin ve insanlarının imkanlarıyla yapıyoruz. 2002 yılında ilaç tüketimiz 670 milyon kutuydu. Buna ödediğimiz para 14.5 milyardı. Eski sistemle gitseydik bu gün yaklaşık 35 milyar (lira) ödememiz gerekirdi. Bu para ne Recep Tayyip Erdoğan'ın ne de Mehmet Müezzinoğlu'nun cebinde çıkıyor. SUT artışı yapılmadı, haklısınız ama milletin parasını iyi kullanmamız gerekir."

Müezzinoğlu, ilaç israfını gündemine alacaklarını ve ilaç kullanmanın bir sistematiğinin olması gerektiğini söyledi.

'Özel sektörde fark devam edecek'

"Özel hastanelerdeki fark sorununu nasıl çözeceksiniz?" yönündeki bir soruya Müezzinoğlu, "Özel sektörde fark almayı sıfırlamayı mümkün görmüyorum. Açıkcası doğru da bulmuyorum. Özel sektörde bir miktarda farkı makul buluyorum. Tabi acil vakaları ve kronik durumları hariç tutuyoruz" yanıtını verdi.

Müezzinoğlu, tıp merkezlerine yönelik bir soruyu da, "Kapatmayla değil, standardımızı daha yükseltme şeklinde bu yol haritasını tamamlayacağız. Belirli zorlamalar mutlaka gündemimizde olacak. A ve B grubu tıp merkezlerinin daha iyi noktada olmasını istiyoruz. C grubundakilerin A grubu standardına çıkmasını istiyoruz. Belki burada imar konusundaki koşulları yeniden değerlendirebiliriz" şeklinde cevaplandırdı. Müezzinoğlu, hastanelere başvuran acil vakalar hakkında da yeniden statü değerlendirmesi yaparak, koşulları daha net hale getirerek sıkıntıları aşmayı hedeflediklerini ifade etti.

