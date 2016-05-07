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Sağlık

Sağlık Bakanı: Hiçbir İngiliz, benim vatandaşım kadar hızlı acil hizmetlere ulaşamıyor

"Hiçbir Alman, uzman hekime benim vatandaşımdan daha hızlı ve istediği saatte ulaşamıyor"

07 Mayıs 2016 22:36

Türkiye’nin sağlık sistemindeki gelişmelerle ilgili konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Hiçbir İngiliz, acil hizmetlerine benim vatandaşımdan daha hızlı ulaşamıyor" dedi. Müezzinoğlu, "Hiçbir Alman, uzman hekime benim vatandaşımdan daha hızlı ve istediği saatte ulaşamıyor" diye konuştu.

Sputnik’in haberine göre, Zeytinburnu'nda Biruni Üniversitesi'nde düzenlenen ve Türkiye'de sağlık reformları konferansından konuşan Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, "Çok iddialı söylüyorum hiçbir İngiliz, acil hizmetlerine benim vatandaşımdan daha hızlı ulaşamıyor. Hiçbir Alman, uzman hekime benim vatandaşımdan daha hızlı ve istediği saatte ulaşamıyor" diye konuştu.

Türkiye’de tüketilen ilacın yüzde 70'inin ülke içinde üretildiğini söyleyen Müezzinoğlu, "Yani 10 milyon kutu ilaç tüketiyorsak bunun 7 milyonunu Türkiye'de üretiyoruz. 3 milyonunu dışarıdan alıyoruz. 3 milyon kutuya harcadığımız paraya yüzde 60'ını veriyoruz. 7 milyon kutuya harcadığımız paranın yüzde 40'ını veriyoruz. Demek ki daha çok akledenler bizi daha çok emiyor. O nedenle zihniyetimizi, sağlıklı düşünme, hayat yolculuğumuzu sağlıklı değerler üzerine koymadığımız sürece çok sorunlar konuşuruz" ifadelerini kullandı.

 

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