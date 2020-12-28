Sağlık Bakanı: Havaalanlarından aldığımız virüs örnekleri dahil hiçbir materyalde mutasyona rastlamadık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mutasyonuna ilişkin olarak, "Havaalanlarından aldığımız virüs örnekleri dahil hiçbir materyalde sözü edilen mutasyona rastlamadık" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'na konuştu. Koca, “Çinli firmayla en büyük anlaşmalardan birini biz yaptık, üstelik mümkün olduğu takdirde bu sayıyı arttırma opsiyonumuz da var, muhtemelen de arttıracağız” dedi.

"Hedefimiz 100 milyon doz aşı"

Koca, “Biz daha en baştan beri 2 ayrı firma ile aynı anda Faz 3 çalışması yapan dünyadaki tek ülkeyiz. Hem Sinovac hem de BioNTech’in farklı teknolojilerle üretilmiş aşılarının Faz 3 çalışmalarını üniversitelerimiz ile birlikte büyük bir dikkat ve özenle yaptık, yapıyoruz. Sinovac ile aldığımız sonuç yüzde 91.2 civarında. Bu rakamın daha da yükseleceğini umuyoruz. BioNTech aşısı ile yaptığımız Faz 3 çalışmaları ise bitmek üzere. Ve bu nedenle de etik olarak BioNTech’in aşı kotalarını oluştururken bizi de listeye dahil edeceğinden zaten emindik. Netice de böyle oldu. Dr. Uğur Şahin’in de değerli yardımlarıyla ilk aşamada 500 bin, sonraki aşamalarda da yaklaşık 4.5 milyon doz BioNTech aşısı için son imzaları attık. Bu rakamın 25 milyona çıkması ise ihtimal dahilinde. Kısacası yıl sonuna kadar hedefimiz 100 milyon doz aşı ile yaklaşık 50 milyon insanımıza bağışıklık kazandırmak olacak.” diye konuştu.

"Mutasyona rastlamadık"

Koca, “Mutasyon meselesini zaten büyük bir dikkatle izliyoruz. Geçtiğimiz günlerde havaalanlarından aldığımız virüs örnekleri dahil hiçbir materyalde sözü edilen mutasyona rastlamadık!” değerlendirmesini yaptı.

"Sadece İstanbul’da filyasyon ekiplerinin sayısını yüzde 50 arttırdık"

Koca, "Sadece İstanbul’da filyasyon ekiplerinin sayısını yüzde 50 arttırdık. Yüzde 25’leri geçen test pozitiflik sayısını yüzde 15’lerin altına indirdik. Teşhis için kullandığımız PCR testinden sonuç alma süresini 30 küsur saatten 15 saatin altına düşürdük. Yoğun bakım yatak sayımızda ise sadece İstanbul genelinde yüzde 30’a yakın artış sağladık. Bütün bunları sağlık sistemimizin organizasyon becerisi ve sağlık ordumuzun fedakârlıklarıyla 8-10 gün içerisinde başardık! Son bir ayda Hatay’daki yoğun bakım yatak sayısını 200’den 400’e, Adana’daki sayıyı ise 400’lerden 600’lere yükselterek hizmet kapasitemizi hızla arttırdık.” ifadesini kullandı.