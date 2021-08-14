Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uygulanan aşı dozu hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandığını belirterek, ikinci doz aşısını yaptıların rakamını 602 bin 251 olarak açıkladı.

Sosyal medya hesabından aşılamadaki son durumu paylaşan Bakan Koca, “Aşıda 13 Ağustos: Dün 1 milyon 145 Bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158.125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18.313.689’a indi” dedi.

Bakan Koca’nın paylaşımı şöyle: