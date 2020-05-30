Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 65 yaş üzeri ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili bir paylaşımda bulundu. "Yarın büyük gün" diyen Bakan Koca, 65 yaş üstünün saat 14:00 ila 20:00 arasında dışarı çıkabileceklerini hatırlatarak, "Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda maske kullanmak ve sosyal mesafeyi korumak da o kadar önemli" uyarısında bulundu.

Bakan Koca, "Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın paylaşımı şöyle:

"65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler."

Yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında risk grubunda oluşturdukları için sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı, 15 Haziran'da veya haziran ayının sonunda kalkacağı iddia edilmişti. Bakan Koca'dan henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

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