65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılıyor

Yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında risk grubunda oluşturdukları için sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı, 15 Haziran'da veya haziran ayının sonunda kalkacağı iddia edildi.

Koronavirüs salgınının rakamlarda düşmesiyle birlikte, hayat yeni normale dönmeye başlarken; berberler, kuaförler, güzellik salonlarına açılış izni verilirken restoran ve kafeler de 1 Haziran'da açılacak.



Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; 65 yaş üzerine vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılması kararı vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verilecek.



Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek.



Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.