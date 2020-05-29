Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılıyor.

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 pandemisi dünyaya çok şey öğretti. Bu zamana kadar sağlığa yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu her zamankinden daha fazla gösterdi. Son 18 yılda bu alandaki gelişmelerin neticesini hep birlikte gördük. Bu hastaneler sadece deprem afet salgın durumlarında kapısını açıp sonrasında kapısını kapatan kurumlar olarak tasarlanmadı. Sonrasında da kullanılacak şekilde tasarlandı" dedi.

Bakan Koca, "Sağlık turizminde kamunun önemli köşe taşları olacak. Büyüyen sağlık turizmine katkı sağlayacak bu hastaneler depremden etkilenmeyen yatay bir mimariye sahip, 45 günde tamamlandı. Toplam alan 125 bin metrekare, 1008 yataklı. Bütün hasta yatakları gerektiğinde yoğun bakım yatağına dönüştürülebiliyor. 100'e yakın diyaliz ünitesi bulunuyor. Dünyayı etkisine alan Koronavirüsle mücadelede ülkemiz örnek bir model sağladı. Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız. Ön safta yer alan sağlık çalışanları en fazla bu riski taşımaktadır. Sağlık çalışanlarından yitirdiklerimiz oldu, değerli hocalarımız da yitirdiklerimiz aradındaydı. Okmeydanı Şehir Hastanemiz Cemil Taşçıoğlu'nun adını verdik, şimdi açılan acil tip hastanelerimize Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener'in adını veriyoruz" diye konuştu.

Bakan Koca, "Krizin fırsata dönüştürülmesinde bu vizyonun ortaya konmasında öncülük eden tüm katkı verenlere saygılarımı arz ediyorum" dedi.