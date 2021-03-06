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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Beklediğimiz Cumartesilerin ilki, devamı, kıymetini bilmemize bağlı

06 Mart 2021 10:52

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, kontrollü normalleşmenin başladığı ilk cumartesi günü için "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınında geçilen "kontrollü normalleşme" dönemi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine alınan kararları açıklamasıyla birlikte başladı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, kontrollü normalleşmenin başladığı ilk cumartesi günü için kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı." diye yazdı.

Bakan Koca, daha sonra yaptığı paylaşımda ise, "Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?" diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu. 
 
 
 
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