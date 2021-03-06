Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Beklediğimiz Cumartesilerin ilki, devamı, kıymetini bilmemize bağlı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, kontrollü normalleşmenin başladığı ilk cumartesi günü için "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgınında geçilen "kontrollü normalleşme" dönemi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine alınan kararları açıklamasıyla birlikte başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, kontrollü normalleşmenin başladığı ilk cumartesi günü için kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı." diye yazdı.