Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalananlar var ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada aşılarını yaptırdığı halde Koronavirüs'e yakalanan hastaların da olduğunu belirterek "Hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi" diyerek aşı çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşının önemine vurgu yaparak "Aşılarını yaptırdığı halde Covid-19’a yakalanan ve hasta olan da var. Ama hiçbiri keşke aşı olmasaydım demedi. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen bugün aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.