Sağlık Bakanı Koca'dan gece yarısı Koronavirüs açıklaması: Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi vermek istiyorum...

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı gününü çarşambaya bağlayan gece yarısı 01.00 sıralarında düzenlediği basın toplantısında, 'Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının teşhis edildiğini, hastanın virüsü Avrupa temasından aldığını, erkek olan hasta ile yakınlarının gözlem altına alındığını' duyurdu. Hastanın hangi şehirde olduğu konusunda bilgi vermeyen, ancak genel durumunun iyi olduğunu belirten Koca, "Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi vermek istiyorum. Bugün akşam bir vatandaşımızın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Hasta tecrit edilmiştir ve erkektir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, bakanlığının Bilkent'teki yerleşkesinde acil bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Koronavirüs ile ilgili olarak "Avrupa ülkeleri bizim aldığımız tedbirleri almadılar" sözleriyle başlayan Koca, 'küresel salgınların kaçınılmaz sonuçları olduğunu, bazı sonuçları önlemenin maalesef mümkün olmadığını' belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Çin'in Vuhan kentinde bulunan tam 90 gün önce ortaya çıkan yeni Koronavirüs başka birçok ülkeye buluşmasına, küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye olarak süreçte büyük bir başarı gösterdik. Komşu ve Avrupa ülkeleri bizim aldığımız sıkı tedbirleri almadılar. Bizim strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiçbir şekilde azalmadı. Küresel salgınların bildiğiniz gibi kaçınılmaz tarafları var. İnsanların ülkeden ülkeye hareket olduğu dünyada direnç hangi düzeyde olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünyayla ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım. Bu an burada olmamın nedeni bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır.

"Bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı"

"Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir.

"Aile bireyleri ve yakınları gözetim altındadır"

"Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyeti korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Tanı erken konulmuştur virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Ülkemiz yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Bu hastalığın ülkenin her bir yerinde görülme ihtimale karşı sağlık personeli hazırlığını bitirmişti.

"Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım"

"Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen Koronavirüs'ten korunma programına lütfen uyalım. Yurt dışından dönenler için 14 kuralı, dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Büyük çoğunluğumuz için anahtar kelimemiz yine 14'tür. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan hangi durumda hangi sağlık kuruluşuna başvurulacağı bellidir. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık.

"Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz"

"Bakanlığımız ve tüm birimleriyle devletimiz Koronavirüs'e karşı hazırlıklarını tamamladı. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmuştur. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz. Risk somut tedbirler ise basittir.

"Koranavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir"

"Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Topyekün risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta bir toplumu tehdit edemez, hepinize teşekkür ediyorum.

"Yarın sabah da açıklayabilirdim"

"Ben şeffaf bir şekilde bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım. Yarın sabah da açıklayabilirdim, akşam da açıklayabilirim. Gecenin bu saatinde açıklamanın bir sebebi şeffaf davrandım. Bunu açıklama gereğini hissettik. Hasta mahremiyetini söyledim. Bir şehri, bir hastaneyi ifade etmedim."

Bakanlık yıllık izinleri iptal etti

Koca'nın açıklama yapacağının duyurulmasının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim."