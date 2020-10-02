Halk sağlığı uzmanı doktor Nuriye Ortaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarına ilişkin olarak yaptığı açıklamaya değinerek, "Sağlık Bakanı en azından 29 Temmuz’dan itibaren DSÖ’ye yanlış bildirimde bulunduğunu söylemiş oldu, bu Türkiye'nin itibarını nasıl etkileyecek?" diye sordu.

Ortaylı, "Oysa bu önemli çünkü enfeksiyonu taşıyanların beşte biri klinik belirtiler veriyor ama yirmide biri çok ağır hasta oluyor ve yoğun bakım tedavisi gerektiriyor. Fakat hepsi enfeksiyonu bulaştırabiliyor. Toplum sağlığı açısından dışarıda belirtisiz, az belirtiyle dolaşanlar hastanede yatanlardan daha tehlikeli. Bakanlığın hangi grubu bize ilan ettiğini öğrenemedik ama, ilan edilen resmi hasta sayılarının testi pozitif herkesi içermediği, nihayet yetkili bir ağızdan doğrulanmış oldu." düşüncesini dile getirdi.

Ortaylı, "Bakanın hasta/vaka üzerine yaptığı açıklama birçok sorunu birlikte getiriyor. Birincisi Sağlık Bakanlığı DSÖ’ye bize de ilan ettiği hasta sayılarını bildiriyor. DSÖ sitesinde Türkiye’nin 27 Eylül tarihi itibariyle son 7 gün için 11.618 ve salgın başından itibaren de toplam 312.966 “confirmed case” bildirmiş, yani bize ilan edilen hasta sayıları. Oysa DSÖ “confirmed case” için şu tanımı kullanıyor: “klinik belirti ve bulgu olsun olmasın, laboratuvar testiyle doğrulanmış Covid-19 hastalığı”. Bu durumda Sağlık Bakanı en azından 29 Temmuz’dan itibaren DSÖ’ye yanlış bildirimde bulunduğunu söylemiş oldu. Acaba bu Türkiye’nin itibarını nasıl etkileyecek? Bir pandeminin ortasında, her ülkenin diğer ülkeleri yakından izlediği ve kiminle nasıl etkileşimde bulunacağına, vatandaşlarına hangi ülkelere gidip gitmeme tavsiyesi vereceğine, nerelerden gelenlere karantina uygulayacağına karar verdiği bir dönemde, bu açıklama Türkiye’yi ve Türk vatandaşlarını nasıl etkileyecek?" ifadesini kullandı.

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