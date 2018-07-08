Sağlık Bakanı duyurdu: Hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini 5 kat artıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerinin 5 kat artırılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kamuda nitelikli işler yapan hekimlere özel yapan ücret uygulamasının başlayacağını söyledi.

Demircan, "Özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini 5 kat artıracağız. Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve hatta yurt dışına gidişini önlemiş olacağız. Yüksek teknoloji gerektiren ve riskli cerrahi operasyonların kamu ve üniversite hastanelerinde daha fazla yapılmasını teşvik etmek istiyoruz" dedi.

"Hekimlerin kamuda çalışmasının önü açılacak"

Yeterliliği kanıtlanmış hekimlerin çalışmaları üzerinden değerlendirilerek isim isim ilan edileceğini bildiren Demircan, şöyle devam etti:

"Belirlenen hastanelerde, belirlenen akredite hekimler, özellikli sağlık hizmeti kapsamında operasyonlar yaptıklarında, 18 bin lira civarında olan döner sermaye tavan ücretini, beş kat artırılmış olarak alacaklar. Az sayıda, düşük volümlü, özellikli sağlık hizmetlerini veren akredite hekimlerimizi kamuda tutmak istiyoruz. Hatta üniversitelerden ve dışarıdan 1 yıllık sözleşmeler yapmak sureti ile nitelikli hekimlerin kamuda hizmet vermesinin önünü açıyoruz. Özellikli sağlık hizmetlerini de her hastanede değil, 4. kategori olarak nitelendirdiğimiz belirlenmiş eğitim araştırma ve şehir hastanelerinde vereceğiz. Bu hastanelerde yoğunlaşma ve özellikli sağlık hizmetlerinin volümünü artırmak istiyoruz."