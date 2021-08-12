Sağlık Bakanı: Dün 1 milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 11 Ağustos: Dün 1 milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186’a indi." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, "Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun, mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi. Bayburt, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Bayburt, turuncu iller arasında. Ağrı %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Ağrı turuncu iller arasında." ifadesini kullandı.