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Sağlık

Sağlık Bakanı: Domuz gribinden 8 kişi hayatını kaybetti

Geçen hafta Adana'da domuz gribi paniği yaşanmış, dün de İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversite Hastanesi'nde H1N1 virüsü için alarm verilmişti

06 Ocak 2016 11:08

4 gün önce Adana’da dün de İstanbul’da bir üniversite hastanesinde yaşanan domuz gribi paniğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, H1N1 virüsü nedeniyle dün itibariyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sözlü soru önergelerini cevaplayan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Bugün itibarıyla H1N1 virüsü teşhisi konularak kaybettiğimiz vaka sayımız 8.

Bunların 6 tanesi kronik hastalığı olan veya 65 yaşın üzerindeki hastalarımız, yani immün sistemi zayıf, direnci düşük veya kronik bir hastalığı olan 6 vakamız; 1 tanesi hamile, gebe bir annemiz, diğeri herhangi bir sağlık sorunu olmayan bir vatandaşımız" dedi.

2 Ocak’ta Adana’da domuz gribi şüphesiyle tedavi altına alınan 2’si Suriyeli 3 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul'da da dün Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne gelen bir hastanın domuz gribi olabileceği şüphesiyle acil servis boşaltıldı, gelen hastalar geri çevrildi.

 

 

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