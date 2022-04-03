Sağlık Bakanı: Dişimizi sıkıp birkaç ay daha kapalı alanlarda maskesiz dolaşmamalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınına ilişkin olarak, "Dişimizi sıkıp birkaç ay daha kapalı alanlarda maskesiz dolaşmamalı, kapalı ve riskli alanlarda maske takmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca, Hürriyet gazetesi başyazarı Osman Müftüoğlu'na konuştu. Bakan Koca, “Kasten yaralamada tutuklu yargılanma sonucunu doğuracak. Yine bu kanun teklifi sağlık hizmetini engelleme suçunu şiddet olayında cezayı arttırıcı bir suç haline getirecek. Diğer taraftan malpraktis kaynaklı -hekimlik uygulamalarındaki hatalar nedeniyle açılan davalar- dava açılabilmesi, kurulacak Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun onayı şartına bağlanacak.” dedi.

Koca şu ifadeleri kullandı:

“Teklifin temelini oluşturan bu hükümler tarihi bir sonuç doğuruyor. Kasıt olmadığı sürece hekimden tazminat yükü kalkacak. Vatandaşın mağduriyeti varsa bunu devlet karşılayacak.”