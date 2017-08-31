Sağlık Bakanı Demircan'dan Kurban Bayramı'nda 'sağlıklı beslenme' uyarısı 

\"BAYRAM SÜRECİNCE BAŞTA HASTANELERİMİZ OLMAK ÜZERE, TÜM KURUM VE KURULUŞLARIMIZDA SAĞLIK HİZMETLERİNİN AKSATILMADAN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKEN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMIŞ BULUNUYORUZ\"

ANKARA (DHA) - SAĞLIK Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Kurban Bayramı mesajında, sağlıklı beslenme ve trafik kuralı uyarısı yaparak, bayram süresince tüm sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinin aksatılmadan devam etmesi için her türlü tedbirin alındığını belirtti. Demircan, mesajında, \"Bayramlarda beslenme alışkanlıklarının dışına çıkılması ve ölçüyü kaçırmak da, sağlığımız üzerinde olumsuzluklara neden olabilmekte ve bayramın tadını kaçırabilmektedir. Özellikle sağlık sorunları olan vatandaşlarımızın beslenme konusunda daha dikkatli ve ölçülü olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bayram sürecince başta hastanelerimiz olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarımızda sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gereken her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Trafik kurallarına uyalım. Uykusuz, yorgun argın, alkollü araç kullanmaktan kaçınalım\" dedi.



Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Kurban Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: \"Mübarek Kurban Bayramı\'nı idrak ediyoruz. Bizi bu güzel, sevinçli bayram gününe kavuşturan Cenab-ı Allah\'a sonsuz şükürler ediyor, daha nice bayramlara eriştirmesi için niyazda bulunuyorum. Vatan topraklarımızda ya da dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın, aynı zamanda bütün İslam aleminin bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Kurban, bir yönüyle fedakarlık, bir yönüyle yakınlaşma, bir yönüyle de yardımlaşma demektir. Kurbanlarımızın bizleri Allah\'a yaklaştıran makbul ibadetler olmasını, aynı zamanda da yardımlaşma duygularını güçlendirerek yakın-uzak bütün kardeşlerimizle daha da yakınlaşmamıza vesile olmasını diliyorum.

BAYRAM SÜRECİNCE SAĞLIK HİZMETLERİNİN AKSATILMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMIŞ BULUNUYORUZ

Değerli Vatandaşlarım, Bayram sürecince başta hastanelerimiz olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarımızda sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gereken her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Milletimizin sağlığı için yoğun emek harcayan, bayramda dahi büyük fedakarlıklarla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyor ve bayramlarını kutluyorum.

TRAFİK KURALLARINA UYALIM. UYKUSUZ, YORGUN ARGIN, ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN KAÇINALIM

Önemli bir konunun altını çizerek belirtmek istiyorum ki, bayramda sağlık çalışanlarımız kadar, vatandaşlarımıza da görev ve sorumluluklar düşmektedir. Unutmayalım ki, en büyük bayram, sevdiklerimizle birlikte olmaktır. Maalesef bayram trafiğinde her yıl yüzlerce insanımız hayatını kaybetmekte, birçok yuvaya ve yüreğe ateş düşmektedir. Gideceğimiz yerlere sağ salim uluşmak için, trafik kurallarına uyalım. Uykusuz, yorgun argın, alkollü araç kullanmaktan kaçınalım. Canımızı ve başkalarının canlarını tehlikeye atmayalım.

BAYRAMLARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DIŞINA ÇIKILMAMALI

Bayramlarda beslenme alışkanlıklarının dışına çıkılması ve ölçüyü kaçırmak da, sağlığımız üzerinde olumsuzluklara neden olabilmekte ve bayramın tadını kaçırabilmektedir. Özellikle sağlık sorunları olan vatandaşlarımızın beslenme konusunda daha dikkatli ve ölçülü olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımıza, İslam alemine sağlıkla, mutlulukla doya doya yaşanan güzel bir bayram diliyor, kutladığımız Kurban Bayramının tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.\"