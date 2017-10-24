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Sağlık Bakanı Demircan'dan Deniz Baykal açıklaması

Baykal'ın uyutulma ve beyin dinlendirme işlemi devam ediyor

24 Ekim 2017 21:05

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisini baştan itibaren yetkin hekimlerin yaptığını belirterek, "En doğru, en yerinde tedavi yapılmış ve devam ediyor" dedi. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi yetkililerince yapılan yazılı bilgilendirmeye göre de bilinci kapalı olan Baykal'ın uyutulma ve beyin dinlendirme işlemi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Demircan, geçirdiği rahatsızlık sonucu Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın sağlık durumu hakkında günlük bilgi aldıklarını söyledi.

Baykal'ın beyin faaliyetlerinin korunması için uyutulmasının devam ettiğini aktaran Demircan, solunumunun da desteklendiğini ifade etti.

"Beyin ödemi geriledi"

Baykal'ın beyin ödeminin gerilediğine, ağrılı uyarılara cevap vermesinin de olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çeken Demircan, "Bu aşamada geriye gidiş yok, olumlu istikamette gelişmeler gözleniyor" dedi.

Demircan, Baykal'a yanlış tedavi uygulandığına ilişkin iddialara ilişkin soruya, "Sayın Baykal, Türkiye'de en yetkin hekimlerin tedavisi altında. Baştan itibaren de hekimlerimiz bu konuda yetkin hekimler. Hekimlerin koyduğu endikasyonu, tedaviyi ancak o camia hekimler kendi arasında değerlendirebilir ki değerlendirmeler olumlu ve doğru... En doğru, en yerinde tedavi yapılmış ve devam ediyor" yanıtını verdi.

"Yaşamsal bulgular normal, uyutuluyor"

İbni Sina Hastanesi yetkililerince yapılan yazılı bilgilendirmeye göre, bilinci kapalı olan Baykal'ın uyutulma ve beyin dinlendirme işlemi devam ediyor. Yaşamsal bulguları normal ve kontrol altında olan Baykal, bugün ve yarın akşama kadar kesintisiz uyutulacak. Böylece muayene ve tetkik nedeniyle Baykal'ın sık sık uyandırılmasının yaratabileceği travma önlenecek.

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