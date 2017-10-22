Deniz Baykal'ın tedavisi 7'nci gününde devam ediyor: Şuuru kapalı, beyin fonksiyonları iyiye gidiyor

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, İbn-i Sina Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi pazartesi gününden (16 Ekim 2017) bu yana devam eden eski CHP Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İbiş, Baykal'ın şuurunun kapalı olduğunu ve yaşamsal bulgularının normal seyrettiğini aktardı.

Yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle 16 Ekim sabahı hastaneye gelen Deniz Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 7'nci günde devam ediyor. Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin olarak açıklama yapan Dr. İbiş şunları kaydetti:

"Deniz Bey'in şuuru kapalı. Beyin sapı fonksiyonları iyiye gidiyor.

Beyin fonksiyonları güne gün daha iyiye gidiyor. Beynin toparlaması süreç alır, sabırla beklemek lazım.

Elbette ki Deniz Bey’in genel destek, cihazlı solunum desteği ve beyin desteği tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda ama arkadaşlar fazla yorulmamaları için destek uyguluyorlar. Lütfen bizim yazılı ya da kamera karşısındaki açıklamalarımız dışındaki bilgilere itibar etmeyin. Doğrusunu bizden alırsınız. Lütfen onlara itibar etmeyin. Biz her konuyu şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz.

Cerrahi müdahale gerektiren bir endikasyon yok. Önümüzdeki süreçte ne gibi gelişmeler olur değerlendirmek gerekir. Kafatasının açılan kısmının kapatılmasını dışarıda bırakırsak cerrahi müdahaleye gerek yok.

Her gün bir miktar daha olumlu bilgileri paylaşıyoruz. Şu ana kadar geçirilen süreç hiç uzun değil kısa bir süreç. Bunun günler aldığını hepimiz biliyoruz. Sürecin gelişmesini takip etmemiz gerekiyor.

Bilinci kapalı olması uyutulmayla ilişkili değil. Kendi fizyolojik yapısıyla ilgili olarak bilinci kapalı. Uyutulma işlemi beyin fonksiyonlarını minimuma indirip kendisini toparlamasını sağlamak için."