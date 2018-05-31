Sağlık Bakanı Demircan: Yaşanabilir bir Samsun için çalışıyoruz

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Canik ilçesinde ziyaretlerde bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kente önemli yatırımlar yapılacağını belirterek, \"Samsun\'u yaşanabilir bir şehir haline döndürmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz\" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, seçim çalışmaları kapsamında Canik\'te vatandaşlarla buluştu. Canik Belediye Başkanı Osman Genç\'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ve İlçe Başkanı Ercan Eler ile birlikte Gaziosmanpaşa Mahallesi\'nde esnafı ziyaret eden Bakan Demircan, bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti, 24 Haziran\'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin öneminden bahsetti. Demircan ayrıca, gelecek dönem Samsun\'a büyük yatırımların yapılacağını belirtti.

\'GÜÇLÜ MECLİS, GÜÇLÜ BAŞKAN\'

Eski sistemle geçmişte siyasi istikrarın yakalanamadığına dikkat çeken Bakan Ahmet Demircan, \"Türkiye\'nin parlamenter sistemle sorunları çözemeyeceğini biliyoruz. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte darbeler dönemi sona erecek. Referandumla yeni sisteme \'Evet\' demiştik. Geride bıraktığımız 16 yılda yeni sistem olsaydı Türkiye 6 kat daha gelişirdi. Bunu bilen dış güçler Türkiye\'nin önünü kesmek için çalışıyor. Ancak aziz milletimiz bu oyunlara kanmayacaktır. Yeni sistem Türkiye\'nin güçlü ülke olmasını sağlayacaktır. Güçlü Türkiye\'nin yolu güçlü Meclis ve güçlü başkandan geçiyor\" dedi.

SAMSUN\'A ÖNEMLİ YATIRIMLAR

Samsun\'un gelecek dönemde büyük yatırımlarla tanışacağını da ifade eden Demircan, şunları söyledi:

\"Canik\'te büyük işlerimiz var. En önemli sağlık yatırımı olan 900 yataklı şehir hastanesi, 150 yataklı psikiyatri hastanesi, 100 yataklı fizik tedavi hastanesi Düvecik\'te 420 dönüm araziye yapılacak. Bu hastanelerin ön ihalesi yapıldı. 18 firma teklif verdi. Bu sene Allah nasip ederse temel atacağız ve sonra hızla tamamlayacağız. İkinci devlet üniversitesi de Canik\'te kuruluyor. Samsun\'a hızlı tren geliyor. Proje aşaması bitti. 250 kilometre hızla Türkiye\'nin her yerine gidebileceğiz. Ayrıca şehrin trafiğini rahatlatacak bir otoyol projemiz sürüyor. Tamamlanınca detaylarını paylaşacağız. Yine eski stadyumun yeri \'millet bahçesi\' olacak. OSB için yer arayışımız devam ediyor. Samsun\'u yaşanabilir bir şehir haline döndürmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.\"



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