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Politika

Sağlık Bakanı Demircan: Terör yuvası, bir şekilde mağlup edilmiştir

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Dr

18 Mart 2018 18:25

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin\'in kontrol altına alındığını belirterek, \"TSK ve ÖSO güçleri tarafından kontrole geçirilmiştir. Ülkemizi ve milletimizi tehdit etmeye kalkışan terör yuvası, bir şekilde orada mağlup edilmiştir” dedi.
Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Samsun’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü’ etkinlikleri kapsamında şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlenen yemeğe katıldı.
Yemekte, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Dr. Demircan, Afrin’in kontrol altına alındığını belirterek, “Bu vatanın birliği ve beraberliği için dışarından vatanımıza baki olan saldırılara karşı ülkenin savunması için şehit olmuş kardeşlerimizin yakınları ile birlikte 103 yıl önce Çanakkale zaferini anıyor ve aynı günde TSK’nın, ordumuzun Afrin’de kazanmış olduğu zaferi paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız sabah saat 08.00’de paylaştı. Afrin şu anda kontrolümüz altında. TSK ve ÖSO güçleri tarafından kontrol ele geçirilmiştir. Ülkemizi ve milletimizi tehdit etmeye kalkışan terör yuvası, bir şekilde orada mağlup edilmiştir. Biri daha, diğerinin üzerinde sıcaklığı kalkmadan öbür zafer geliyor. Milletimiz böyle zaferlere, böyle güzel haberlere elbette layıktır. Milletimiz bir meşru savunmayı yapmıştır. Böyle bir meşru savunmasında böyle kalmayacaktır. Ülkemize dönük olan bu tehdidi sonuna kadar savurmak için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.
Yemeğe ayrıca, Samsun Valisi Osman Kaymak, Ak Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Hasan Basri Kurt, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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