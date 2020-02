Sağlık Bakanı Demircan: Gazze'deki katliamda yaralananlar Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sonrası başlayan protestolarda İsrailli askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinlilerin Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Gazze'de yaralanan Filistinlilerin Türkiye'ye getirileceğini açıklayan Bakan Demircan, "Yaralıları önce Ankara'ya getireceğiz. Yaralıların durumuna göre hastanelerimizi hazırladık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tandığını ilan etmesinin ardından, ABD yönetimi bugün büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Kudüs'te konuyla ilgili olarak gergin bekleyiş sürerken, Gazze'de ise protestolar başlamış durumda. Gazze'deki protestolarda, İsrail ateşi sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısı 60'a yükseldi. Protestolarda 2 bin 700'den fazla Filistinli de yaralandı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şunları kaydetti:

"Gazze tarafında, Filistinlilerin olduğu yerde yeterli ilaç ve malzeme olmadığından yaralılar çok büyük bir risk altında. Türkiye olarak daha ilk andan itibaren her türlü hazırlığımızı yaptık. O bölgedeki yaralılara ulaşmak için her türlü tedbirimizi aldık. Görüşmeler olumlu sonuçlanır sonuçlanmaz Türkiye olarak yaralıları getirmek için hazırlığımızı yaptık. AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızla yaptığımız çalışmada, Gazze'deki yaralıların Türkiye'ye nakledilmesi amacıyla hava köprüsünü oluşturmak için her türlü hazırlık yapıldı, bekleniyor. 'Gelin alın' noktasına gelindiğinde, yaralılardan ağır olanları Türkiye'ye getireceğiz."