SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: ACİL SORUNUNU KISA ZAMANDA GÜNDEMİMİZDEN KALDIRACAĞIZ

* Sağlık Bakanı Ahmet Demircan,

\"Bizim tedavi edici sağlık hizmetleri verirken karşılaştığımız sorunlardan birincisi acillerdeki yığılmadır, ikincisi polikliniklerdir, üçüncüsü yoğun bakım yatağı ihtiyacıdır. Acillerde yığılmamız oluyor\"

\"Biz acil sorununu kısa zamanda gündemimizden kaldıracağız\"

\"Bütün Türkiye genelinde 63 hastanemiz bu şekilde yoğun. 20\'si İstanbul\'da olan bu hastanelerde uygulamayı başlattık\"

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İstanbul Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı\'na katıldı. Demircan burada, kamu hastanelerinin acil servislerinde yaşanan yoğunluk şikayetleri üzerine alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ahmet Demircan, \"Bizim tedavi edici sağlık hizmetleri verirken karşılaştığımız sorunlardan birincisi acillerdeki yığılmadır, ikincisi polikliniklerdir, üçüncüsü yoğun bakım yatağı ihtiyacıdır. Acillerde yığılmamız oluyor. Acillerdeki yığılmanın birkaç nedeni var. Nedenlerden biri, elbetteki vatandaşımız kendisini acil hissediyorsa acildir, acilde biz onu karşılamakla yükümlüyüz. Ama biz acile giren hastalarımızı alan ayrımına tabi tutuyoruz. Derhal müdahalesi gereken acil hasta kırmızı alana alınıyor. İkincisi sarı alan dediğimiz hızlı bir şekilde müdahale edilmesi lazım gelen hastamızdır. Üçüncüsü yeşil alan hastası, ki bu hastalarımız aslında polikliniklerde sorunları çözülebilecek hastalarımızdır ve sayı olarak bunlar acile gelenlerin büyük çoğunluğunu teşkil ederler. \'Şimdi git yarın gel\' deme yerine, acile gelmiş hastalarımızı hızla muayene etmemiz lazım. O nedenle günlük poliklinik kapasitemizin bir kısmını ve poliklinik kapasitemizin üstündeki uzmanlarımızı biz mesai saatini kaydırarak 16.00-23.00 çalıştırmak üzere bu yığılmayı eritmek şeklinde bir planlama yaptık. Akşam da acilde vatandaşlarımıza bakılacak, ertelenmeyecek ve acildeki bu yığılmayı çözeceğiz. Acilde ikinci bir tedbir de aldık. Sarı ve kırmızı alanda gözleme alınan hastayı uzun süre acilde bekletmeyeceğiz. Belli bir süreyle sınırlayıp derhal servise çıkaracağız. Hastamız serviste takip edilecek ki acilde yığılma olmasın. Acillerdeki yığılmaların bir diğer nedeni de özel hastaneler acile pek fazla yer ve zaman ayırmıyorlar. Özel hastanelerimiz de acile yer ve zaman ayırmalarını temin edecek tedbirler alıyoruz, alacağız da bundan sonra. Dolayısıyla biz acil sorununu kısa zamanda gündemimizden kaldıracağız\" dedi.

\"63 HASTANEDE BU UYGULAMA BAŞLADI\"

Demircan, \"Bütün Türkiye genelinde 63 hastanemiz bu şekilde yoğun. 20\'si İstanbul\'da olan bu hastanelerde uygulamayı başlattık. Tabi ki uygulama en verimli şekliyle başlamayabilir. Uzmanları, nöbet çizelgelerini oluşturup hastane başhekimlerimiz, sağlık müdürlerimiz konuyu takip edecek. Bu 63 hastanede fiilen başladı\" diye konuştu.

\"HESAPLADIĞIMIZ YATAK KAPASİTESİNE ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ\"

\"Yoğun bakım yatağı ihtiyacı aslında Türkiye\'nin ihtiyaç duyacağını hesapladığımız yatak kapasitesine ulaşmış durumdayız\" diyen Bakan Demircan sözlerini şöyle sürdürdü: \"Ama yoğun bakım yataklarımızı biraz verimli kullanmıyoruz noktasında konu bizim önümüze geliyor, o da nedir; yoğun bakım yatağında ihtiyaçtan fazla hasta tutularsa ihtiyacı olan hasta için orası dolu görünüyor. Burada hastaların uygun zamanda normal odaya alınmaları sağlanması gerekiyor. Ama biz yine de ihtiyaçları tekrar gözden geçiriyoruz. İhtiyaç olan yerlerde yoğun bakım yatak sayısını da arttıracağız. Poliklinikleri mekan açısından sıkıntılı olan yerler var. Tabi ki yeterli sayıda uzman sıkıntısı çekilen yerler de olabiliyor. Bu açıdan bir takım polikliniklerde sıkıntı yaşansa da genel olarak poliklinik taleplerini uzun zamana yaymadan biz karşılayacak noktadayız.\"

\"FAKÜLTELERDEKİ ÖĞRENCİ KONTENJANINI DÜŞÜRMEK DURUMUMDA KALACAĞIZ\"

Türkiye\'deki doktor açığının yakın gelecekte hızlı bir şekilde azalacağını belirten Sağlık Bakanı Demircan, \"Bizim öngördüğümüz şudur ki; 2024 yılından sonra biz fakültelerdeki öğrenci kontenjanını düşürmek durumunda kalacağız. Çünkü yeterli sayıda öğrencimiz var. Yıllık 11 bin civarında mezun veriyoruz. Gelen mezun sayısı ve fakültelerdeki öğrenci sayısı birkaç sene sonra pratisyen açığımızı kapatacak. Uzman sayımızda 2030\'lara kalmadan inşallah karşılanmış olacak\" ifadesini kullandı.

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