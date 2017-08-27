Sağlık Bakanı Demircan: Acemi kasaplar ellerine bıçak almasın

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan Kurban Bayramı ile ilgili uyarıda bulunarak, \"Acemi kasaplar ellerine bıçak almasın\" dedi.

Bayram tatili nedeniyle Tokat’ın Erbaa İlçesi\'nde yaşayan ailesinin yanına gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ak Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Bakan Demircan’ı parti binası girişinde Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Ak Parti İlçe Başkanı Mikail Altıntaş ve partililer karşıladı. Ak Parti ilçe teşkilatını ziyaretinde Bakan Demircan partililerle basına kapalı toplantı yaptı. Bakan Demircan 1 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Hastanelerimizde bu tatil süresince sağlık hizmeti veren kardeşlerimizin nöbetleri zaten her zaman tutuluyor. Bayramda bu takviye edildi. Ambulanslarımızı bayram öncesi yetiştirdik, 300 tane dağıttık. Hizmetler en iyi şekilde sürecek elbette. Vatandaşlarımızdan istediğimiz şudur. Acilleri çok verimli kullanmak lazım. Aciller bütün herkese hizmet üreten, acil olan hastalarımıza hizmet üreten bir yerdir. Bir diğer söyleyeceğim konu, bu uzun tatil süresince vatandaşlar yollarda uykusuz seyahat etmesinler, kendilerini yormasınlar, yorgun oldukları halde araba kullanmasınlar. Bayramda sevinci, güzelliği, acıya, ızdıraba döndürmesinler. Öbür taraftan söyleyeceğim husus acemi kasaplar sorunu. Kurban bizim dini vecibelerimizden biri. Ama onu yerel yönetimlerin kendilerine sağlayacakları mekânlarda, temiz mekânlarda ve işin ehli olan kişiler tarafından sağlasınlar. Aman acemi kasaplar ellerine bıçak almasın diyorum\" dedi.

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