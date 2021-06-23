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Koronavirüs

Sağlık Bakanı: Delta varyantı Türkiye’de 134 kişide görüldü

23 Haziran 2021 15:38

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 134 kişide delta varyantının görüldüğünü açıkladı. 

Bakan Koca, AKP milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.

Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye’de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı. Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye’de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. (DHA)



 

Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsdeltavaryant
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