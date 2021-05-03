Sağlık Bakanı: Daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sıkılaştırılmış kısıtlamaların ilk üç gününde vatandaşlarımızın oldukça uyum gösterdiklerini izledik. Vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz" dedi. Yaz döneminde 18 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması için çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Koca, toplamda 240 milyon doz aşı için sözleşme yapıldığını söyledi.

Muhtarlar da yarından itibaren aşılanmaya başlayacak.

Edirne'de konuşan Bakan Koca, "Yeni sözleşmelerimiz ve aşı tedariği konusundaki iyileşmelerle mevcut kapasitemizi harekete geçirip daha hızlı bir programı yürüteceğiz. Sputnik aşısının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı gelmesi ve ilk sevkiyatın bu ay başlaması bekleniyor. Biontech aşısı ise haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doz olacak. Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek." açıklamasını yaptı.

"Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı"

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Kısıtlamalar ile birlikte vaka sayılarında önemli bir düşüş başlamıştı. Vaka sayısındaki düşüş hızının daha da artacağı öne görülmektedir. Kısıtlamalara uyum iyi seviyede başladı. Böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz.

Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Sevindirci haber bu 4 ilimizde vaka sayıları neredeyse yarı yarıya azalmış durumda. Edirne'de filyasyon ekip sayımız 98, vaka sayısında yüzde 50 düşüş yaşandı.

Edirne'de yatak doluluk yüzde 52, yoğun bakım yüzde 66. Edirne vatandaşlarımızın teveccühü ile aşılama programını başarıyla yürüten illerimizde. 65 yaş ve üstü yüzde 88 aşılandı.

Tekirdağ'da son dönemde vaka düşüş oranımız yüzde 50. Yatak doluluk oranı yüzde 60, yoğun bakım yüzde 74. Tekirdağ'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 85. Çanakkale'de vaka düşüş oranımız yüzde 50. Yatak doluluk oranı yüzde 42. Yoğun bakım yataklarımız yüzde 69. Trakya bölgesinde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranının en yüksek olduğu il Çanakkale. Kırklareli'nde vaka düşüş oranımız yüzde 35, yatak doluluk oranımız yüzde 33. Yoğun bakım yüzde 58. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 86"

Edirne ilimizde sağlık altyapımız gayet güçlü. Uzunköprü'de devam eden 200 yataklı ilçe devlet hastanemizi 2023'ün ilk aylarında tamamlayacağız. Tekirdağ'da şehir hastanemizi geçen yılın sonlarına doğru hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Ergene Devlet Hastanemizin ihalesini yaptık. 100 yataklı Kapaklı Devlet Hastanemiz organize sanayi bölge müdürlüğümüz tarafından hayırsever sanayicilerimiz tarafından inşa edilmeye başlandı.

Gökçeada hastanemizin inşaatını bu yıl hizmete sunacağız. Kırklareli devlet hastanemizi eğitim ve araştırma hastanesi olarak tescilledik. 250 yataklı ek bina planlamamız devam etmektedir. Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'de 112 istasyonu, aile sağlığı merkezlerinin plan ve proje çalışmalarımız devam etmektedir. Biz yarının bugünden daha güzel olacağına yürekten inanıyoruz. Bu inançla ve vatandaşımıza hizmet edebilmenin şevkiyle var gücümüzle sarf ediyoruz. Milletçe büyük fedakârlık örneği gösteriyoruz. Mücadele birlikte kazanılacaktır. Birlik ve beraberliğimizi sürdürdükçe kazanmamız için bir neden yoktur.

"Toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon aşıdan bahsediyoruz"

Haziran ayı sonunda 40 yaş üstü, yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı da aşılamayı planlıyoruz.

Toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon aşıdan bahsediyoruz. 100 milyon dozu Sinovac, 50 milyon doz Sputnik V, Biontech 90 milyon doz. Önümüzdeki yaz döneminde 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama gayreti içindeyiz.

Yerli aşı açıklaması

Yerli aşıda FAZ-3 aşamasına bir iki hafta içinde geçilmiş olacak. Başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse eylül ayında bu aşının kullanıma geçebiliriz. Yarından itibaren muhtar kardeşlerimizin aşılama takvimi başlamış olacak.