Sağlık Bakanı: Bu millet onlara sittin sene başkanlığı vermez

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP’yi eleştirerek ”Sakın inanmayın. Sittin sene bu başkanlığı bu millet onlara vermez de onun için karşılar" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, partisinin Mersin İl Başkanlığında düzenlenen 17. Dönem Siyaset Akademisi Eğitim programının kapanış toplantısına katıldı.

Akdağ'ın konuşmasından ilgili kısım şöyle:

"Onların aslında bir sisteme falan, başkanlık sistemine ya da Türkiye tipi cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olmalarının sebebi sistemden dolayı değil. Sakın inanmayın. Sittin sene bu başkanlığı bu millet onlara vermez de onun için karşılar. Neden vermez? Çünkü onlar önce milletin neye inandığını, nasıl giyindiğini, nasıl yaşadığını değiştirmeye çalıştılar. Sen ne karışıyorsun ya. Nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşar insan. Nasıl inanıyorsa öyle inanır insan. Sen onun özeline nasıl girebilirsin. Onlar kendi kafalarında uyduruk bir medeniyet tasarrufu icat ettiler, sonra herkesi o kalıbın içine sokmaya çalıştılar. Tarihi bin yıldan fazla olan bir millet senin kalıbına girmez. Eğer sen milletin sana ne söylediğini anlarsan, millet senin arkandan yürür. Herkes sanıyor ki, Recep Tayyip Erdoğan'ın gücü, partisinin gücünden, arkasındaki iktidar gücünden. Değil kardeşim, Recep Tayyip Erdoğan'ın gücü milletinden geliyor."