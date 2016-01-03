Sağlık Bakanı: Bölgede görev yapan sağlık personeline zam yapılacak

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'terör' bölgesinde görev yapan sağlık çalışanlarına ayrıcalık tanınacağını açıkladı. Buna göre, bölgede görev yapacak uzman doktor 14 bin, pratisyen hekim 8 bin, hemşire ise 4 bin 100 TL maaş alacak.

Star’dan Gülden Kılıç’ın haberine göre, gazetenin Yazı işleri toplantısına konuk olan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, hem gündemdeki konulara hem de yeni projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. “PKK terörüne rağmen bölgedeki personele lojman, zırhlı araç, yüksek maaş ve kıdem artışı desteği vereceklerini” belirten Bakan Müezzinoğlu, zorunlu aşı, sağlık turizmi ve domuz gribine ilişkin de bilgiler verdi.

Türkiye’nin sağlık sektöründe büyük atılımlar yaptığını belirten Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Ortalama insan ömrünün AKP döneminde 8 yıl uzamasının ve İngiltere’den Rusya’ya kadar 500 bin yabancı uyruklunun Türkiye’deki hastanelere gelerek 3 milyar doları aşan tedavi almalarının da bunun bir göstergesi” dedi. 2015 yılında Almanya’dan 92 bin 124, Hollanda’dan 26 bin 758, İngiltere’den 16 bin 114, Rusya’dan 48 bin 607 hastanın tedavi amaçlı Türkiye’ye geldiğini belirten Bakan Müezzeoğlu, Katar’ın sağlık sektöründe yapılacak yatırımlara ilişkin de her iki ülkenin resmi heyetlerinin görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi.

“İstifa yok”

Bölgede görev yapacak sağlık personeline güvenlik ve maaş düzenlemeleri yapacaklarını belirten Bakan Müezzinoğlu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da görev yapacak sağlık çalışanlarının Türkiye’de en yüksek döner sermaye payı alan Eskişehir Yunus Emre Hastanesi personeli kadar pay alacağını söyledi. Buna göre bölgede görev yapacak uzman doktor 14 bin, pratisyen hekim 8 bin, hemşire ise 4 bin 100 TL maaş alacak. Müezzinoğlu, şunları söyledi: “Ayrıca bölgede 2 yıl kaldıysa 3’cü bölgeye gidebilecek. Bölgede 4 yıl veya daha fazla kaldıysa istediği bölgeye gidebilecek. Evine gitmekte zorlandığı için nöbetleşe bir hafta hastanede kalan sağlık personeline, kampus içinde sosyal yönü güçlü lojmanlar yapacağız. Bölgedeki sağlık çalışanlarının istifa ettiği de kara propaganda. Geçtiğimiz yıl istifa eden sayısı 111, bu yıl ise 137 ve bu da anlamlı bir fark değil. Ayrıca özellikle ambulansta görev yapan sağlık personelinin güvenliği için zırhlı ambulans sayısını 13’e çıkardık.”

"Halk canlı kalkan oluyor"

Bölge halkının “PKK’nın kirli yüzünü çok iyi gördüğünü ve kara propagandasına inanmadığını” söyleyen Bakan Müezzinoğlu, hasta veya yaralıları almaya giden ve PKK’nın ateşine maruz kalan ambulans ve sağlık çalışanlarının etrafında çember oluşturan Kürt vatandaşların, canlı kalkan olduğunu da belirtti. Müezzinoğlu “Cizre’de yaralanan ve sonra hayatını kaybeden erkek hemşire Eyüp Ergen’e ambulans gelmesi için bölge halkı PKK’ya karşı çember oluşturdu. 30 yıldır ‘Devlet, Doğu ve Güneydoğu’ya yatırım yapmıyor, desteklemiyor’ diyorlardı. Edirne’de ne sağlık hizmeti alınıyorsa, bölgeye götürerek bu algıyı yıktık. Şimdi hastaneleri yakmaya çalışıyorlar. Maalesef PKK, Kürt kökenli vatandaşlara zarar verdi. PKK’nın gözü o kadar döndü ki yaralıya ulaşmayı engelliyor.”