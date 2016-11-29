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Sağlık

Sağlık Bakanı: Bakanlığımızın 'doğum kontrolü' gibi çağdışı kalmış bir uygulaması yoktur

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kadının yaradılışındaki özelliği ile anne olabildiğini vurgulamasını değerli buluyorum"

29 Kasım 2016 16:59

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, HDP milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, doğum kontrolü ile ilgili çalışmaları sorduğu önergeyi yanıtladı. Akdağ "Sayın Cumhurbaşkanımızın altın-demir anolojisinin çok açık olduğunu, kadının yaradılışındaki özelliği ile anne olabildiğini vurgulamasını, değerli buluyorum. Bakanlığımızın ‘doğum kontrolü’ şeklinde çağdışı kalmış bir uygulaması yoktur" dedi.  

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Beştaş’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, "Altın, onu değerli kılan özellikleri bir kenara bırakıp herhangi bir maden haline getirdiğinizde, daha açık bir ifadeyle altınla demiri eşitlediğinizde adaleti sağlamış olamazsınız. Kadın tartışmalarını da ben bu çerçevede değerlendiriyorum” sözlerini hatırlattığı önergeye, Akdağ şu yanıtı verdi:

"Küraj düzenlemesi yok"

“Sayın Cumhurbaşkanımızın altın-demir anolojisinin çok açık olduğunu, kadının yaradılışındaki özelliği ile anne olabildiğini vurgulamasını, değerli buluyorum. Bakanlığımızın ‘doğum kontrolü’ şeklinde çağdışı kalmış bir uygulaması yoktur. Kürtaj ile ilgili yeni bir yasal düzenleme çalışması da söz konusu değildir.”

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