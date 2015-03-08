Sağlık Bakanı: Avukat olacağım diye anneliği itersen yanlış yapmış olursun

Emekçi Kadınlar Günü’nde konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Avukat olacağım diye, doktor olacağım diye, mühendis olacağım diye anneliği itersen o zaman yanlış yapmış olursun" dedi.

Daha önce “kadının kariyeri annelik olmalı” diyerek tepki çeken Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AKP Keşan Kdın Kolları tarafından Keşan Spor Düğün Salonu'nda düzenlenen programda, kadın ve erkeğin eşit olduğunu söyledi. Kadının dünyanın dinamiklerine yöne verdiğini belirten Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

‘Belirli mihraklar beni eleştirdi’

"Bizi yanlış bir yere sürükleyenlere bu medeniyetin mensupları olarak, bu medeniyetin ruhunu veren kadınlar olarak, anneler olarak, eşler olarak, mutlaka ve mutlaka aile ve eş olmanın, anne olmanın değerlerini merkeze almalıyız. O nedenle anneliğin üzerinde kariyer olmaz dediğimde, belirli kitleler, belirli mihraklar beni eleştirdi. Dediler ki anne doktor olamaz mı anne mühendis olamaz mı anne avukat olamaz mı? Anne bunların hepsini olur, hepsini de olmalıdır.

‘Kendine haksızlık yapmış olursun’

Ama avukat olacağım diye, doktor olacağım diye, mühendis olacağım diye anneliği itersen o zaman yanlış yapmış olursun. Kendine de haksızlık yapmış olursun. Topluma da haksızlık yapmış olursun. Analığa da haksızlık yapmış olursun. Dolayısıyla ana demek bir kariyer sahibi olmaktan vazgeçmek demek değildir."

‘Biz değerleri olan milletin mensuplarıyız’

Anaların kariyer sahibi olduğunu ve kariyer sahibi olma yolunda bulunanları yetiştirdiğini aktaran Müezzinoğlu, "Onun için ana olmak, bana olmak ve aile olmak bir bütün olma değerleriyle olur. Biz değerleri olan bir milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bize değerleri dejenere olmuş medeniyetleri moda olarak sunanları elimizin tersiyle itmemiz lazım. Bizim medeniyetimiz anayı, kadını, çocukları ve ilmi olması gereken yere taşımıştır" ifadesini kullandı.

Müezzinoğlu, birlikten güç doğar anlayışının önce ailede yaşatılması gerektiğine değinerek, "Eşimizle birlikte birlikteliği güce dönüştürmeliyiz. Birlikteliği bir güce dönüştüremezsek, evlatlarımızın geleceğini aydınlık yapamayız" değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü aile, komşuluk, toplum ve sosyal dokunun hep birlikte oluşturulacağını vurgulayan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Başta kurucu başkanımız ve bugünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kadına bakışı, anaya bakışı, eşe bakışı hepimiz için güzel bir örnektir. Kız evladına bakışımız bellidir, asla ve asla ayrımcılık düşünmeyiz. Kız evlatlarımızın makam ve mevki sahibi,, anne ve eş olması bizim için anlamlıdır, değerlidir. Eşlerimiz bizim için anlamlıdır, değerlidir. Ben, şahsen çok rahatlıkla söylüyorum. Bugün Mehmet Müezzinoğlu bir yerlere geldiyse, tıbbiye ikinci sınıftan bu yana, yani üniversiteden bu yana yanımdan hiç ayrılmayan eşime borçluyum. Huzurlarınızda ona teşekkür ediyorum."