Sağlık Bakanı Koca'dan heyet göndermek isteyen İranlılara: Gelmeyin, Skype'tan görüşelim

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiği İran'daki durumu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, heyet gönderme teklifine "Skype üzerinden bağlanalım" karşılığını verdiklerini söyledi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Bakan Koca, İran'ın Koronavirüs salgınını çok geç ciddiye aldığını söyledi. Koca, "İran'daki salgın çok hızlı ilerledi. Kum kentini kapatmalarını tavsiye ettik ancak 'Gerek yok' denildi" dedi.

Koca'nın açıklamaları şöyle devam etti:

"Şimdi ise durum ciddileşince 'Nasıl adım atacağız' diye yardım istiyorlar. Bizim Bilim Kurulu'na bir heyet gönderip bilgi almak istediler. Biz de 'Gelmeyin, Skype üzerinden bağlanalım' dedik. Çin ve diğer bazı ülkelerde yayılma hızı düşerken şu anda en fazla İran'da yayılma var."