Sağlık Bakanı Akdağ'dan "baklava" uyarısı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, uzun açlık dönemlerinin yaşandığı ramazandan çıkıldığını belirterek bayramda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Ramazan Bayramı'nı geçirmek için memleketi Erzurum'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Huzurlu bir ramazan geçirildiğini belirten Bakan Akdağ, bayramın ikinci günü Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzurum'a geleceğini hatırlattı. Erzurum'un orucu bütün ruhu ile yaşayan bir şehir olduğunu belirten Bakan Recep Akdağ şunları söyledi:



"Erzurum, ramazanı 7'den 90'a yaşayan bir şehirdir. Çocuklar küçük yaştan itibaren oruç tutmaya başlarlar. Bu hem bedensel bir disiplin açısından, onların yetişmesine büyük katkı sağlıyor hem de çocuklar yoksulların, açlığın ne demek olduğunu o yaştan anlamış oluyorlar. Bayramlar küslerin barıştığı, dostlukların pekiştiği, büyüklerin ziyaret edildiği, herkesin birbirini hatrını sorduğu günlerdir. Bütün vatandaşlarımızdan iki hususta istirhamım olacak. Birincisi kendi araçlarıyla ya da toplu ulaşım araçlarıyla yolculuğu çıkan çok insan var. Şoförlük yapan herkes aman ne olur dikkatli olun. Sürat yapmayın, uykulu araç kullanmayın, acele edip araç sollayarak sıkıntı oluşturmayın. Araçlardaki bütün yolcularda sadece ön koltukta oturanlara değil arka koltukta oturanlara, otobüslerde yolculuk yapanlara da mutlaka emniyet kemeri takmalarını salık veriyorum. Son derece önemli bir iş hayat kurtarıcı olabilir hem kendimizin hem çocuklarımızın emniyet kemeri hususunda büyük bir hassasiyet göstermeliyiz."

Bakan'dan baklava uyarısı

Bayramda gerçekleştirilen tatlı ikramlarına da dikkat çeken Bakan Akdağ; "Bir de işin yemek tarafı var tabi. Ramazan'dan çıktık, uzun 17 saatlik açlık dönemleri yaşıyorduk. Dolayısıyla abur cubura düşmemek lazım. İkramı çok seven bir milletiz. Özellikle tatlı ikram ediliyor. Tabiki ikramları kabul edeceğiz ama çok küçük porsiyonlar almalıyız. Yani baklava yiyecekseniz bütün bir günde iki dilim baklava yerseniz herhalde yeter. Kadayıf dolması yiyecekseniz bütün bir günde iki kadayıf dolmasından fazlasını yememeniz lazım. Bu börek için de böyle, diğer gıdalar için de böyle. Özellikle şekeri ve tatlıyı çok fazla tüketmek rahatsızlık verebilir. Kalp ve şeker hastalılığı olanlar için biraz daha böyle. Bunu da hatırlatmayı doğrusu bir vazife bildim." ifadelerini kullandı.

Akdağ, basın mensuplarıyla bayramlaştı ve birer kutu çikolata hediye etti.