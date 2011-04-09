Sağlık Bakanı Akdağ: Şişko diyerek maksadımı aştım

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Sağlık Bakanı Akdağ: Obezlere 'şişko' demek daha doğru

Akdağ, yaptığı yazılı açıklamada, kanser ve nedenlerinin konuşulduğu bir toplantıda kullandığı “şişko” kelimesiyle ilgili vatandaşlara açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini ifade etti.Bakanlık olarak bir süredir toplum sağlığını tehdit eder hale gelen obezite (şişmanlık sorunu) ile ilgili farkındalık oluşturacak çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Akdağ, şöyle devam etti:“Kanser ve nedenlerinin konuşulduğu bir toplantıda, bilimsel verilerin bize obeziteyi yani şişmanlığı kanserin önemli nedenlerinden biri olarak gösterdiğine işaret ettim. Araştırmaların da çoğu zaman kişilerin kendilerini şişman olarak görmediklerini ortaya koyduğunu belirttim. Sağlık Bakanı ve hekim kimliğimle hastalık olarak gördüğüm 'şişmanlık sorunu' için herhangi bir kişiyi rencide edici bir ifade kullanmam söz konusu bile olamaz.”Bakan Akdağ, konuyla ilgili farkındalığı artırmak için TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyesi, aynı zamanda endokrin uzmanı olan Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile aralarında aşağıdaki konuşmanın geçtiğini bildirdi:“Prof. Dr. Recep Akdağ: Şu anda Türkiye'de her üç kişiden biri obez. Burada Plan Bütçe Komisyonumuzun değerli bir üyesi Sayın Necdet Ünüvar var. Kendisi endokrin hastalıkları profesörüdür. Sayın Ünüvar, şişman mı diyelim şişko mu diyelim? Belki şişko demek daha doğru olur. Çünkü kabullenmiyoruz.Prof. Dr. Necdet Ünüvar: Aşağılayıcı bir anlamı olabilir.Recep Akdağ: Sayın Milletvekilimiz diyor ki 'Aşağılayıcı bir anlamı olabilir' ama kabullenmiyoruz. Şu salondaki insanların bile birçoğu -bu hususta en büyük farkındalığı olan insanlarsınız- vücut kitle endeksini belki bilmiyor. Ben biliyorum kendi durumumu. Şişko değilim ama bir adım kalmış durumdayım. Onun için tedbirimi aldım. Kilo vermeye başladım. Daha fazla hareket etmem gerektiğini biliyorum. Daha az yemek yemem gerektiğini biliyorum. Topluma bu hususta hepimiz mesajlar vermeye devam edeceğiz.”Bakan Akdağ, “diyalogdan da anlaşılacağı üzere, samimi bir ortamda konunun hassasiyetine dikkati çekmek amacıyla kullandığı ifadenin maksadı aşmış olabileceğini” belirterek, 8 yılı aşkın süredir sadece insanların sağlığına odaklanmış ve bunu dert edinmiş bir siyasetçi olarak hiçbir vatandaşı aşağılamasının ve kırıcı ifadeler kullanmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Akdağ, “Bu, görev ahlakıma ve sorumluluk bilincime ters bir durumdur. Bu diyaloğun kamuoyuna yanlış bir şekilde yansıtılması sonucu bazı vatandaşlarımızın incinmesi beni öncelikle bir insan ve Sağlık Bakanı olarak derinden üzmüştür. Üzüntümü kamuoyuyla paylaşır, saygılarımı sunarım” dedi.