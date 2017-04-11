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Sağlık Bakanı Akdağ: İdlib'de Sarin gazı kullanıldığı kesinleşti

Saldırıda 30'u çocuk, 86 kişi hayatını kaybetmişti

11 Nisan 2017 19:16

Sağlık Bakanı Recep Akdağ,  Suriye'nin İdlib kentine yönelik olarak düzenlenen ve 30'u çocuk, 86 kişinin ölümüne yol açan 'kimyasal saldırı'da Sarin gazı kullanıldığının kesinleştiğini açıkladı.

Akdağ, "İdlib'deki kimyasal harp maddesi kullanımı sonucunda maruziyete uğrayan kurbanlardan alınan kan ve idrar numunelerinde, Sarin gazının metoboliti olan izopropil metil fosfonik asit tespit edilmiştir" ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü de (World Health Organization/WHO) saldırıda sinir gazı kullanıldığına ilişkin olarak ciddi bulgular elde ettiklerini açıklamıştı. Örgütten yapılan açıklamada  "Bazı vakaların, sinir gazı içeren organik fosfora maruz kaldığını gösteren bulgular var" denmişti.

2013'te de 'Sarin gazı' saldırısı gerçekleşmişti

Son olarak 2013 yılında Şam’ın Doğu Guta bölgesinde Sarin gazı saldırısı gerçekleşmişti. 1400 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin ABD Başkanı Barack Obama ‘kırmızı çizgilerin’ ihlal edildiği gerekçesiyle Suriye rejimine yönelik askeri müdahalede bulunacağını açıklamıştı. Daha sonra devreye Rusya girmiş, Moskova’nın girişimiyle Suriye rejimi kimyasal silahların ülkeden çıkarılması ve imha edilmesi ile ilgili anlaşmayı kabul etmişti.

Suriye'de yedinci yılına giren savaşta en az 300 bin kişi hayatını kaybetti. 5 milyondan fazla Suriyeli, komşu ülkelere sığındı. Ülke içinde de 6 milyondan fazla kişi evinden oldu.

 

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