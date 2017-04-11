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Sağlık
BBC Türkçe

Sağlık Bakanı Akdağ: İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, geçen hafta İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlenen saldırıda "sarin gazı kullanıldığının kesinleştiğini" açıkladı. Akdağ bu bulguları kurbanlardan alınan kan ve idrar örneklerine dayandırdı.

11 Nisan 2017 19:55

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, geçen hafta İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlenen saldırıda "sarin gazı kullanıldığının kesinleştiğini" açıkladı.

Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun beldesine 3 Nisan'da düzenlenen ve en az 87 kişinin öldüğü saldırıda ordunun kimyasal silah kullandığı öne sürülüyor.

Suriye hükümeti ise iddiaları reddediyor. Rusya da Suriye ordusunun o gün muhaliflere ait bir cephaneliği ve kimyasal deposunu vurduğunu ancak kimyasal silah kullanmadığını söylüyor.

Kurbanlardan kan ve idrar numunesi alındığını ifade eden Bakan Akdağ, şöyle konuştu:

"İdlib'deki kimyasal harp maddesi kullanımı sonucunda maruziyete uğrayan kurbanlardan alınan kan ve idrar numuneleri sonucunda, sarin gazının metoboliti olan izopropil metil fosfonik asit tespit edilmiştir."

İdlib'teki saldırıdan etkilenen en az 30 kişi Türkiye'ye getirilmişti.

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