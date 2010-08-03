-SAĞLIK BAKANI AKDAĞ: "12 EYLÜLDE ŞAFAK SÖKECEK" ERZURUM (A.A) - 03.08.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''12 Eylül geliyor. Şafak sayarlar, askerliğin bitme zamanı için. Biz de şafak sayıyoruz. 12 Eylülde şafak sökecek'' dedi. Erzurum'da gezi ve incelemelerini sürdüren Akdağ, Narman ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Erzurum'daki mitingine gösterilen ilgiyi değerlendirerek başlayan Akdağ, ''Sayın Kılıçdaroğlu, Erzurum'a geldi, gitti. İstasyon Meydanı'nda, bu şehir, bu mübarek şehir ülkenin göz bebeğini, Başbakanını 150 bin kişiyle karşılamıştı. Sayın Kılıçdaroğlu için ise bir rivayete göre, 600 kişi, bin kişi gelmiş ve meydandan ayrılmış. Millete hizmet için yapılan her türlü hizmet için karşı çıkarsan başına gelecek budur'' diye konuştu. Akdağ, Kılıçdaroğlu ile birlikte BDP ve MHP'nin, Anayasa değişikliğine karşı bir koalisyon oluşturduğunu öne sürerek, şöyle devam etti: ''Anayasa değişikliklerinin milletin oyuna sunulması için AK Parti'li milletvekilleri gece gündüz çalıştı. CHP, MHP ve BDP ise milletin önüne oy sandığının gelmemesi için büyük mücadele verdi. O kadar engellemeler yaptılar ki... Korkunun ecele faydası var mı? 12 Eylül geliyor. Şafak sayarlar, askerliğin bitme zamanı için. Biz de şafak sayıyoruz. Bugün şafak 40. 12 Eylülde şafak sökecek ve bu millet 'yeter, yeter söz milletindir' diyecek.'' Türkiye'de darbe dönemlerinde yaşananları anlatan Akdağ, ''12 Eylülde darbecilere 'dur' diyeceğiz. Anayasanın getirdiği en önemli değişiklik darbecinin önün kesmek, darbeciliği bu ülkede yok etmektir. 12 Eylülde milletin iradesini yok sayanlara 'çekilin gidin, çekilin gidin, bu ülkeden'' diyeceğiz'' dedi. Anayasa değişiklik paketinde Yüksek Askeri Şura kararlarıyla TSK'dan ihraç edilen subaylarla ilgili madde de bulunduğunu dile getiren Akdağ, şunları ifade etti: ''Ordudan ihraç edilen pırıl pırıl gençler için gerekçe ne, irtica. Bunun tarifi yok. Neye göre karar veriyorlardı? Ailesinin yaşantısına bakarak, anasının babasının işine bakarak. Sen pırıl pırıl vatan evladını neye göre uzaklaştırıyorsun? Bunun bir mahkeme hakkı olsun, olmasın mı? İşte Anayasa'da yapılan bir değişiklik de ordudan atılan gençlere, kişilere mahkemeye başvurma hakkı veriyor. Eğer bir yanlışlık varsa 'mahkeme düzeltsin' diyor. 12 Eylülde bu subayların hukukunu korumaya 'evet' diyeceğiz. Elbette hep beraber 'evet' diyebileceğiz.''