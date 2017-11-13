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Spor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan Naim Süleymanoğlu açıklaması!

11 Kasım'da beynindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle ameliyat edilen Naim Süleymanoğlu'nun hayati tehlikesi devam ediyor

13 Kasım 2017 15:30

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, 11 Kasım'da beynindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle ameliyat edilmişti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan şampiyon sporcunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hayati tehlikesi devam ediyor ama vital bulguları iyi" dedi.

Hürriyet'te yer alan haberde, 28 Eylül'den bu yana Ataşehir'deki bir özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 6 Ekim'de hastanenin organ nakli bölümü başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan efsanevi sporcu, 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı. Ameliyat, Memorial Şişli Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştirilmişti.

Ameliyat sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Yalçın Polat, "Organ fonksiyonlarında bir bozulma yoktu. Yoğun bakımda uzun süre kalan, karaciğer nakli gibi ağır operasyon geçiren hastalarda gördüğümüz enfeksiyonlar zaman zaman oldu ancak gelinen noktada bazı tetkikler sonucu nörolojik bulgularında bir takım gerilemeler gördük. Bunun üzerine tekrar beyin tomografisi ve MR alındı. Beynin sol tarafındaki ödemin arttığını gördük. Bunun üzerine oturup karar verdik ve beynin basıncını azaltmaya yönelik bir ameliyat yaptık çünkü bu durum onun için hayati tehlike arz ediyordu. Kendisi şu an yoğun bakımda ve hayati tehlikesi devam ediyor. Durumunu yakından takibe devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Operasyona katılan diğer doktor Prof. Dr. Gökhan Akdemir ise "Şu durumda tekrar bir ameliyata gerek görülür mü süreç ne getirir bilemiyoruz. Yoğun bakımda takibine devam ediyoruz. Türk halkından dualarını esirgememesini istiyoruz." demişti.

Nakil sonrasında karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakilden kaynaklanan bir problemi bulunmayan Süleymanoğlu, bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. 'Cep Herkülü' lakabıyla bilinen efsanevi sporcunun beyninde, 28 Ekim'de de beyin damarlarında genişlemeye bağlı olarak bir kanama gerçekleşmiş ancak bu kanama daha sonra gerilemiş ve bilinci açılmıştı.

 

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