Sağlık Bakanı: Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sayesinde salgının hızını kestik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetim ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik" açıklamasını yaptı.

Koca, "Adana'daki hasta verileri, sunulan sağlık hizmetlerimizin durumu ve çözüm talep edilen hususlar hakkında bilgi alma ve istişare etme fırsatı bulduk. Adana dinamik nüfusuyla geniş bir bölgenin cazibe merkezi ve aynı zamanda Türkiye'nin en kalabalık 6 ilinden biri. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları gelecek vadede artmaya devam edecek. Koronavirüs salgınıyla birlikte değişen ihtiyaçlara şehir hastanemizin sağladığı kapasitenin ve esnek yapılanmanın ne kadar fayda sağladığını gözlemledik. Adana bu açıdan tüm ülkemize örnek olan bir il oldu" dedi.

"Salgının hızını kestik"

Koca, "Mart ayından beri büyük mücadele verdiğimiz Koronavirüs salgınında geçtiğimiz ay bildiğiniz gibi tekrar bir şiddetlenme yaşadık. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçmişti. Ancak bu artış ülkenin her yanında eşit oranda olmadı. Bazı illerimizde hasta sayılarında istemediğimiz yükselişler gördük. Bu bölgelere acilen müdahalelerimiz oldu. Bazı illerimiz ve bölgelerimizde ise sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde sıkıntı yaşamadık. Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetim ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik. Ülke genelinde vaka sayılarının ve sağlık kuruluşlarımızdaki yükün giderek azaldığını hepimiz görüyoruz. Ancak bu iyi gidiş bizi asla ama asla rehavete sürüklememeli" diye konuştu.

"Adana'da vaka sayısı yüzde 66 oranında azalma gösterdi"

Koca, "Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Burada bize güç katan vatandaşlarımızın dikkati ve kurallara riayeti olacaktır. Adana nüfusu yoğun olan bir ilimiz. Ayrıca pek çok ile geçiş kavşağı olması nedeniyle Adana önemli bir insan hareketliliğinin merkezinde. Adana eylül ayında salgındaki pikini yaşadı. Yüksek seyreden hasta sayılarına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle vaka sayılarını kontrol altına almaya başladık. Son iki haftada vaka sayımız üçte bir oranına indi. Yani Adana'da vakamız eylül başından itibaren en yüksek olan seviyesinden yaklaşık yüzde 66 oranında azalma gösterdi. Adana'da Covid polikliniği başvuruları da azaldı. Son dönemde bu azalış yüzde 60 oranında oldu. Yani Adana'da Covid polikliniğine müracat eden hasta sayısı yüzde 40 oranına kadar inmiş oldu. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise yüzde 59, yoğun bakım yüzde 74, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 30. Bu anlamda bir sorunun olmadığını çok rahatlıkla söylemek mümkün." ifadesini kullandı.

Koca, "İstatistiklere göre büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz. 60 yaş üstünün hasta oranı bu yaş grubunun nüfusa oranından yüzde 50 oranında fazla. Bu yaş grubunun hastalığı daha ağır geçirdiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Adana'da büyüklerimizi daha iyi korumak noktasında bir gayret içinde olmamız gerekiyor. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak. Temaslıları ne kadar erken teşhis edersek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye dünyada filyasonu en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Adana'da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bunun etkisini de görüyoruz. Adana'da 228 filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor. Her ekip 3 kişiden oluşmakta. Türkiye genelinde temaslıların taraması ortalama şu dönemde 7 buçuk iken Adana'da 6 buçuk saate kadar inmiş oldu. Bu Türkiye ortalamasının da altında" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, "Tüm vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyorum; İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden verilen her taviz yeni hastalar olarak dönüyor. Bu anlamda Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşerilerimi tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaya davet ediyorum" çağrısını yaptı.