Sağlık Bakanı: 65 yaş, yaşlılık olarak kabul edilmemeli

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, katıldığı Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi'nde dünyada ortalama ömrün 78'e yükseldiğine dikkat çekerek 65 yaşın artık yaşlılık olarak kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Bakan Müezzinoğlu sağlıklı kişiyi 'ruhen, fiziken ve sosyal yönden sağlıklı olma hali' olarak tanımladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi 2016 İstanbul Swiss Otel’de yapıldı. Toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı kişi tanımını, ‘ruhen, fiziken ve sosyal yönden sağlıklı olma hali’ olarak tanımladığını belirterek şöyle devam etti: “Bence de artık 65, yaşlı kabul edilmemeli. Yaşlı insanlarla 15-20 yaş grubundan insanları bir araya getirmek gerekiyor. Çocuklarımızın bu insanlardan alacağı çok şey var.”



Kadınların katkısı



Bakan Müezzinoğlu’nun ardından söz alan Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş de dünyada ortalama ömrün 1950’li yıllarda 50 olduğunu, günümüzde 78’e yükseldiğini belirterek şöyle konuştu: “2050’de bu rakam 85 olacak. Tabii adil dağılmıyor. Afrika’da hâlâ 40’larda, Japonya’da 80’lerde. Yaş ortalamasının artmasının sebebi de bence kadının daha eğitimli olması ve ekonomik anlamda daha üst seviyelerde bulunması.”



Daha çok huzurevi"

Aynı toplantıda konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu da şunları söyledi: “Türkiye’de 6.5 milyon kişi 65 yaşın üzerinde. Yani nüfusun yüzde 8.2’si. 2050’de bu yüzde 20.8’ine yükselecek. Büyüklerimizin sosyal ihtiyaçları için aile içinde kalmaları çok önemli. Ancak huzurevi ihtiyacının da giderek arttığı bir gerçek. Vakıf, dernek, belediye ve özel kuruluşların huzurevlerini de hesaba kattığımızda ülkemizde 28 bin 940 kişilik 350 huzurevinde 23 bin 327 yaşlı vatandaşımız kalıyor.”