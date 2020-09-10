Sağlık Bakanı: Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı" açıklamasında bulundu.

Vaka artışlarının yaşandığı Van'ı ziyaret eden Bakan Koca, kentin Koronavirüs salgınındaki durumunu değerlendirdi. Bakan Koca, "Van’daki hasta artışlarının üzerinde durduk. Köklü bir tarih ve kültürü barındıran Van dinamik nüfusuyla büyüyen bir ilimiz. Sağlık alanındaki ihtiyaçları da giderek artmakta. Koronavirüs salgınıyla birlikte bu ihtiyacın salgınla daha da büyüdüğünü görüyor ve adımlarımızı buna göre atmaya çalışıyoruz." dedi.

“Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti”

Koca, "İl ve ilçelerimizde yapılmış yatırımlara rağmen Van'ın ihtiyaçları hakkındaki değerlendirmelerimizi yapmış bulunduk. Akşam genel açıklamalarımız olacak. Martta bu yana mücadele verdiğimiz salgında tekrar bir artış yaşanıyor. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Bu artış homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerimizde istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz." diye konuştu.

“Van mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu”

Koca, "Geçen hafta; Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt illerimizle ilgili incelemelerde bulunduk. 6 ilimize birkaç hafta öncesine göre yüze 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük. Ancak Van için aynı durum mevcut değil. Van bu anlamda bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri." bilgisini paylaştı.

“Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı”

Koca, "Son dönemde yüksek hasta artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeylerinde. Geçen haftalardaki bölge hastanelerdeki yoğunluk malum. Sadece Van'da değil genel olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde sıkıntılarımız yer yer oldu. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Van’da üç hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bugün durumu kontrol altına alma çabası içindeyiz. Sağlık kuruluşlarımızda bu anlamda şu an sorun olmadığını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Bakan Koca açıklamasında şunları kaydetti:

Van'da 80 olan filyasyon ekibi sayımızı 128'e çıkardık. Bu dönemde filyasyon süresini 27 saatten 16 saate düşürdük. Bunu daha da aşağı düşürmek ve günübirlik filyasyon yapmak istiyoruz.

Temasları ne kadar erken tespit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başaralı oluruz. Türkiye dünyada filyasyonu en iyi ve en yaygın yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Van’da da yoğun biçimde sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini görmeyi umuyoruz. Nüfusa oranla 65 yaş üstü 4 katına yakın oranda vaka oluğunu görüyoruz

Bir diğer önemli husus hastaların ortalama yaşındaki yükseli maalesef ağır hastaların ve vefatların da artışına neden oluyor. Van'da 65 yaş üstü vatandaş nüfusa yüzde 4.2. Oysa ne yazık ki 65 yaş üstü hasta oranımız yüzde 15.6. Yani nüfusa oranla 65 yaş üstü 4 katına yakın oranda vaka oluğunu görüyoruz. İlde yoğun bakım hastalarımızın çoğunu da 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturuyor. Büyüklerimizin özellikle korunabilir olması son derece önemli. Gençlerimizin büyüklerle temasını önlemek önemli. Pozitif vakaların izolasyonunu hassasiyetle yapmamız gerekiyor. Daha sonra Hakkâri, Bitlis ve Muş için bölge değerlendirmesi yapacağız.