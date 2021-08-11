Sağlık Bakanı: 6 yılda 10 bin kişi tarım ilaçlarından zehirlendi, 43 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yanlış ve aşırı dozda kullanılan tarım ilaçlarından zehirlenenlere ilişkin soru önergesine iki yıl sonra yanıt verdi. 2013-2019 yılları arasında zirai ilaçlardan 10 bin 697 vatandaşın zehirlendiğini açıklayan Koca, aynı süreçte 43 kişinin zirai ilaç zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini bildirdi.

Levent Gök, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye 22 Temmuz 2019 tarihinde verdiği yazılı soru önergesinde, tarımsal arazilerdeki yanlış zirai ilaç kullanımının zararlarına dikkat çekmiş ve Koca’ya şu soruları yöneltmişti:

-“2002-2019 yılları arasında zirai ilaçlardan zehirlenerek sağlık kurumlarına başvuran tarım çalışanı sayılarını yıllık temelde açıklar mısınız?

-2002-2019 yılları arasında zirai ilaçlardan zehirlenerek hayatını kaybeden tarım çalışanlarının sayısını açıklar mısınız?

-2002-2019 yılları arasında tükettiği tarımsal ürünlerinde bulunan zirai ilaç bileşenleri sebebiyle kaç yurttaşımız rahatsızlanarak sağlık kurumlarına başvurmuştur?

-2002-2019 yılları arasında tükettiği tarımsal ürünlerde bulunan zirai ilaç bileşenleri sebebiyle hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısını açıklar mısınız?”

Sağlık Bakanı Koca, önergeye 2 yıl sonra verdiği yanıtta; tarım ilaçlarından zehirlenen tarım çalışanlarına ilişkin bilgi bulunmadığı için bu konudaki sorulara yanıt vermediğini kaydetti. Koca, 2013-2019 yılları arasında zirai ilaçlardan zehirlenen vatandaşların sayısının 10 bin 697 olduğu açıklandı. Koca, aynı süreçte 43 kişinin zirai ilaç zehirlenmeleri nedeniyle hayatını kaybettiği bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tarım emekçilerine ilişkin zehirlenme ve hastalık istatistiklerinin tutulmamasına tepki gösteren Levent Gök, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ülkemizde tarım çalışanları oldukça zor şartlarda ve düşük ücretler karşılığında, uzun çalışma saatlerine rağmen alın teri dökerek geçimlerini sağlamakta, sektörde çok sayıda çocuk işçi istihdam edilmektedir. Tarım sektörünün sorunlarına karşı çözümsüzlük politikası yürütülmesinin bir sonucu olarak yanlış zirai ilaç kullanımı her geçen gün artmakta ve tarım emekçileri bu yanlış kullanımdan doğrudan etkilenmektedir. Tarım çalışanlarının sorunlarına yıllardır çözüm getirilmemekte, ülkemizin gıda ihtiyacını karşılayan yurttaşlarımızın çoğunluğunun sağlık güvencesi bulunmamaktadır. Resmi kaydı bulunmayan, güvencesiz çalışan emekçiler Sağlık Bakanlığı tarafından yok sayılmakta, Tarım işçilerinin varlığını ve sorunlarını reddeden anlayış, emekçilerimizin zirai ilaç zehirlenmelerine ilişkin istatistiklerini kayıt altına almamaktadır. Her yıl yaklaşık 2 bin yurttaşımız zirai ilaçlardan zehirlenirken 7 kişi hayatını kaybediyor.” (ANKA)