Sağlık Bakanı: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2023’te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetlerinin kaldırılacağını ifade ederek, "Yaptığımız insan kaynağı çalışmalarına göre 2023 yılında pratisyen hekim açığımız tamamlanmış oluyor, açığımız kalmayacak. O nedenle pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız 2023’te" açıklamasında bulundu.

Doktor konusunda yaptıkları çalışmalardan uzun vadede sonuç aldıklarını kaydeden Demircan, "Bir adım attığınızda pratisyen hekim açısından 6 yıl sonra sonuç görüyorsunuz. Uzman hekim açısından en az 12-13 yıl sonra sonuç alıyorsunuz” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’un İskilip ilçesine yaptırılan 100 yataklı Devlet Hastanesi tamamlandı. 2011 yılında ihalesi yapılan ve 24 milyon liraya mal olan hastanenin açılışını Sağlık Bakanı Ahmet Demircan gerçekleştirdi.

Törende Türkiye’de hekim açığı olduğunu belirten Bakan Demircan, "Türkiye’nin hekim açığı var. Ancak gayretlerimiz sayesinde bu 16 yıllık süreç içerisinde Tıp Fakültelerinin sayısını artırdık. Tıp Fakülteleri’nde okuyan öğrenci sayısını artırdık. Uzman sayısını artırmaya çalışıyoruz. Ancak her şey bir anda olmuyor. Bir adım attığınızda pratisyen hekim açısından 6 yıl sonra sonuç görüyorsunuz. Uzman hekim açısından en az 12-13 yıl sonra sonuç alıyorsunuz” dedi.

Bakanlık olarak yaptıkları insan kaynağı çalışmalarına göre 2023 yılında pratisyen hekim açığı kalmayacağını anlatan Demircan, "O nedenle pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız. Uzman hekimi açığımız biraz daha zaman alacak. Göreve geldiğimde yılda 6 bin tıpta uzmanlık kontenjanı vardı. 6 bin doktorumuz uzman olmak üzere sınava girip eğitime başlıyordu. Biz bunu uzman açığımız daha önce kapansın diye 8 bine çıkardık. Şimdi 8 bin doktorumuz uzmanlık eğitimine katılıyor. Bundan sonra bu sayıyı artıracağız, uzman açığını kapatacağız. Uzmanlarımız nüfusa göre, ihtiyaca göre, mesafeye göre adil şekilde dağıtıyoruz. Hastanemiz yeni açıldı hastanemizde uzman açığı varsa muhakkak vardır. Bu bana bildirilir. Haziran ayında uzman ve pratisyen arkadaşlar kura çekecek. İskilip Devlet Hastanesini dahil edeceğiz boşta bırakamayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hastanenin açılışı yapıldı. Açılışın ardından Bakan Demircan ve protokol üyeleri yatan hastaları ziyaret etti.