Sağlık Bakanı: 18 yaş ve üstü her 4 kişiden üçü en az bir doz aşısını yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "18 yaş ve üstü her 4 kişiden üçü en az bir doz aşısını yaptırdı. Yüzde 75’imizin, ilk dozu erteleyenlerden isteği belli: Ertelemeyin. Hepimiz nasıl bir bütünsek, aşıda da aynı beraberliği sağlamalıyız. Karşımızda salgın var.” açıklamasını yaptı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılarını olanlara, aşılarımızı yapanlara milyonlarca teşekkür. Toplam 90 milyon dozu geçtik. Erteleyenler de karar verdiğinde, sonuç sayılarla ifade edilemez." ifadesini kullandı.